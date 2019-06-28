公平會出席高通動土　吳志揚批利益衝突：政風機構應介入調查

▲高通竹科測試中心27日舉行動土典禮。（圖／記者邱倢芯攝）

記者楊蕓／台北報導

公平會主委黃美瑛27日出席美國晶片商高通興建工程動土典禮，國民黨立委吳志揚質疑有利益衝突，他也批評，黃美瑛才剛主導了政府對高通免罰200多億的罰鍰，就直接以部會首長身分出席高通在台的動土，彷彿大方宣示著「我就是門神」毫無避諱，呼籲政風機構介入調查。

公平會2017年10月以違反《公平交易法》向美商高通公司開罰234億元，去年8月與高通和解，罰款降為27.3億元，高通承諾在台進行為期5年的投資方案，然而，監察院認為「投資換罰鍰」屬不當聯結，且和解過程倉促且秘密進行，糾正公平會。

高通兌現和解承諾，在新竹科學園區中投資一棟新建大樓，並將COMET中心進駐其中，27日舉行動土典禮，公平會主委黃美瑛出席。

「妳忘了才剛因高通案遭監察院糾正嗎？」吳志揚質疑，黃美瑛身為獨立機關首長，卻替廠商出席公開場合實在太扯，且根據「公平會行政外接觸應注意事項」第二條，明訂公平會人員非基於職務上之必要，不得與當事人或代表其利益之人，有行政程序外之接觸，認為黃美瑛已違法，籲請政風機構趕緊調查。

吳志揚認為，黃美瑛才剛主導了政府對高通免罰200多億的罰鍰，再來就直接以部會首長身分出席高通在台的動土典禮，仿佛大方宣示著「我就是門神」毫無避諱，「黃美瑛自甘放棄官箴，又踩著內部政風機制的紅線下，究竟是和高通有什麼關係？難道沒利益衝突嗎？」

吳志揚痛批，監察院一個月前糾正公平會，當時公平會還直接對監察權抗命，拒絕提供關鍵免罰會議的錄音檔給監察院，沒想到黃美瑛不僅未請辭下台，竟還高調出席遭到糾正有關單位的活動，「監察院要個檔案這麼難，美商高通對公平會要個人就這麼簡單，堂堂主委就這樣出現在動土典禮上了，還請黃美瑛替我國之官箴保留最後的尊嚴，趕緊離任投入適合她所效力的業界。」