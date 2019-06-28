　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

公平會出席高通動土　吳志揚批利益衝突：政風機構應介入調查

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼高通竹科測試中心今日舉行動土典禮。（圖／記者邱倢芯攝）

▲高通竹科測試中心27日舉行動土典禮。（圖／記者邱倢芯攝）

記者楊蕓／台北報導

公平會主委黃美瑛27日出席美國晶片商高通興建工程動土典禮，國民黨立委吳志揚質疑有利益衝突，他也批評，黃美瑛才剛主導了政府對高通免罰200多億的罰鍰，就直接以部會首長身分出席高通在台的動土，彷彿大方宣示著「我就是門神」毫無避諱，呼籲政風機構介入調查。

公平會2017年10月以違反《公平交易法》向美商高通公司開罰234億元，去年8月與高通和解，罰款降為27.3億元，高通承諾在台進行為期5年的投資方案，然而，監察院認為「投資換罰鍰」屬不當聯結，且和解過程倉促且秘密進行，糾正公平會。

高通兌現和解承諾，在新竹科學園區中投資一棟新建大樓，並將COMET中心進駐其中，27日舉行動土典禮，公平會主委黃美瑛出席。

「妳忘了才剛因高通案遭監察院糾正嗎？」吳志揚質疑，黃美瑛身為獨立機關首長，卻替廠商出席公開場合實在太扯，且根據「公平會行政外接觸應注意事項」第二條，明訂公平會人員非基於職務上之必要，不得與當事人或代表其利益之人，有行政程序外之接觸，認為黃美瑛已違法，籲請政風機構趕緊調查。

吳志揚認為，黃美瑛才剛主導了政府對高通免罰200多億的罰鍰，再來就直接以部會首長身分出席高通在台的動土典禮，仿佛大方宣示著「我就是門神」毫無避諱，「黃美瑛自甘放棄官箴，又踩著內部政風機制的紅線下，究竟是和高通有什麼關係？難道沒利益衝突嗎？」

吳志揚痛批，監察院一個月前糾正公平會，當時公平會還直接對監察權抗命，拒絕提供關鍵免罰會議的錄音檔給監察院，沒想到黃美瑛不僅未請辭下台，竟還高調出席遭到糾正有關單位的活動，「監察院要個檔案這麼難，美商高通對公平會要個人就這麼簡單，堂堂主委就這樣出現在動土典禮上了，還請黃美瑛替我國之官箴保留最後的尊嚴，趕緊離任投入適合她所效力的業界。」

ET快訊
長榮罷工最快明天落幕！8大訴求有新進展禁「秋後算帳」
長榮罷工「已協調出方案」　工會宣布：明午12點決定是否停止罷
宋仲基6年前暗戀宋慧喬…敵不過婚姻！趙寅成爆：他來片場看女生

關鍵字：公平會,高通案,監察院,吳志揚

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

國家主權意識是屁話？蔡英文嗆柯文哲：有主權才可確保民主自由人權

雙子星案卡柯文哲？蔡英文駁斥：國安考量「絕沒卡誰」

雙城論壇重台商　有無「柯劉會」？柯市府：不做任何揣測

韓國瑜新竹造勢！預計湧10萬人　抬頭一看「燦笑臉龐」...郭董關心您

獲高雄白派力挺！　郭台銘：韓國瑜留高雄2020才能三贏

1秒手抖6.6次也「堅持」　陳水扁：7月將辦6場簽書會

朱立倫：如果非誰不投　2020大選拱手讓人

外國人交通事故一年5千件！鄭寶清要交通部提解方

韓國瑜首份出國報告曝光　附20頁法規證明「進中聯辦不違法」

高副議長陸淑美開議員首槍「挺郭台銘」　同桌韓國瑜互動降冰點

溫柔韓國美容師「剪髮大改造」　把超乖巧的小博美→泰迪熊❤

郭台銘又摃中天！手摸左胸問記者 「問你良心，有沒有做真實報導？」

激省！窮遊也能住神級民宿？ 韓國5天4夜機加酒7500元有找

韓國瑜怨「登革熱經驗沒傳承」鄉民女神黃捷怒轟沒擔當

宋仲基、宋慧喬確定離婚了！　「性格不合」2年婚破碎

帶手機被沒收！老師眾人前舉鐵鎚　「瘋狂猛砸」30支...學生目睹全崩潰

又做壞事！心虛汪躲樓梯迎接媽 想裝無辜...「狂搖尾巴」不敢下樓

板橋爆紅「手工公主風小禮服」 CP值破表全出自80歲阿伯巧手

炸毛貴賓「初登美容院」舒服到度估　美容師幫托下巴...牠：我沒睡著啊！

宋慧喬、宋仲基2年情離婚收場　童話故事只能變回憶了...

雙城論壇重台商　有無「柯劉會」？柯市府：不做任何揣測

韓國瑜新竹造勢！預計湧10萬人　抬頭一看「燦笑臉龐」...郭董關心您

獲高雄白派力挺！　郭台銘：韓國瑜留高雄2020才能三贏

1秒手抖6.6次也「堅持」　陳水扁：7月將辦6場簽書會

朱立倫：如果非誰不投　2020大選拱手讓人

外國人交通事故一年5千件！鄭寶清要交通部提解方

韓國瑜首份出國報告曝光　附20頁法規證明「進中聯辦不違法」

高副議長陸淑美開議員首槍「挺郭台銘」　同桌韓國瑜互動降冰點

打通瓶頸！徐國勇：核定4.09億元改善綠島道路品質

癮君子2019貢獻菸捐255億　一張圖看五大項目怎麼用...定點吸菸區網戰翻

房車Altima、電動車Leaf相繼登台　裕隆日產拓展銷售新疆土

商業周刊／料理結合藝術　亞洲首星劉韻棋 Vicky Lau

懷孕4個月！濃妝嬸「站很久腰很痠」逼讓座　白髮嬤29字神教訓…乘客爽歪

霸氣主子抓緊奴才頭　強行饋頭當「溫感眼罩」網全萌翻

快速道路下另類風雨球場　水上溪洲運動公園運動免淋雨

上櫃非主管員工薪資公開！　IC設計產業包辦前10名..平均年薪破160萬

阿翔全面停工！《綜藝新時代》現身影與黑熊合照

竹市推動健康促進學校計畫　連續三年獲頒優等縣市

長榮「張景嵐、賴琳恩」現身！集結豪乳創造「最美罷工」　網：不挺嗎

中職／桃猿新洋投首度實戰　吳俊良：球速可以更快

高架橋上被追撞！她淡定開車離開 行車紀錄器錄下爆笑對話

政治熱門新聞

北檢密訊韓國瑜密友「王小姐」　..

愛情摩天輪將動工！　韓國瑜：3..

韓國瑜新竹造勢交管3天　鄉親痛..

高雄競爭力跌出10名　新團隊：..

柯轟雙子星案遭駁回　高嘉瑜「舉..

罷免韓國瑜提議書出爐要3萬份

參加小三通出大包潘恒旭公開道歉

正妹媽媽全家福曝光　與韓關係大..

LIVE／競爭力掉到12名　韓..

柯P稱國家主權都屁話　北市秀逐..

韓國瑜巡視登革熱大掃蕩遭婦人比..

假幕僚竊韓講稿網友：是大陸用語

「王小姐」駁私生女　檢近日傳喚..

罷免韓國瑜「weCARE」割草..

更多熱門

相關新聞

蘇友辰／司法官濫用自由心證的彈劾

《法官法》修法引起諸多討論，司法團體主張任意評鑑個案法律見解及涵攝適用，將摧毀審判獨立，但案件經判決確定，承審法官有事實足認因故意或重大過失，職司糾彈的監察院自可本於憲法所賦予的職權進行調查究責，此時已非司法核心領域可以拒斥。

兌現與公平會和解承諾　高通竹科測試中心今動土

立院表決大法官人事案　國民黨團拒投

味全龍復出　魏應充：意義重大

味全龍回鍋　聯盟認同延續紀錄

讀者迴響

發燒話題

味全龍 范冰冰李晨分手 宋仲基宋慧喬 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 長榮罷工 江明學 羅志祥于大夢 王令麟 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 地震 金曲獎 NBA選秀 王令麟 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 王令麟 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 錦榮Akemi

熱門新聞

正妹女大生遭鯊魚狠咬　分屍慘死

北檢密訊韓國瑜密友「王小姐」　她交出親子鑑定

金材昱爆秘戀李伊1年！抓包曬情侶戒

大叔超商煮火鍋　圍爐自備瓦斯爐

宋仲基「先開口離婚」爆陰謀論！

快訊／范冰冰、李晨宣布分手！　「我們不再是我們」

千萬吊車燒爛！業者嗆駕駛：你乾脆被燒死

這4種食物「養胖癌細胞」要少吃！

他被棕熊綁架1個月！變喪屍竟存活

范冰冰爆懷孕「孩子不是李晨的」！監視器拍到凸肚照

按醫院13樓電梯…阿伯「我要到B3」　外送妹開門嚇壞

4歲女面前被燒死！她肉身擋火亡…緊盯愛女畫面曝光

爆宋慧喬閨蜜是小三！離婚後「取關造型師IG」

剛拿贊助辦完婚禮…網紅1週火速宣布離婚！

宋慧喬爆有公主病！宋仲基離婚前4個月挽救感情

更多

最夯影音

更多

溫柔韓國美容師「剪髮大改造」　把超乖巧的小博美→泰迪熊❤

郭台銘又摃中天！手摸左胸問記者 「問你良心，有沒有做真實報導？」

激省！窮遊也能住神級民宿？ 韓國5天4夜機加酒7500元有找

韓國瑜怨「登革熱經驗沒傳承」鄉民女神黃捷怒轟沒擔當

宋仲基、宋慧喬確定離婚了！　「性格不合」2年婚破碎

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面