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撞擊瞬間曝光！月初才剛慶生　重機夫妻「中興橋前突換車道遭撞」1死1重傷

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▲▼重機三重中興橋突切車道，計程車撞上釀1死2傷。（圖／東森新聞）

▲監視器畫面拍下，黃牌重機上橋前突然切入汽車道，後方計程車反應不及當場撞上。（圖／東森新聞）

社會中心／綜合報導

中興橋前殞命！新北市三重中興橋機車道26日中午12時許發生死亡車禍，40歲的男性騎士騎乘重機載妻子陳女（34歲）外出，卻在機車道前突然變換車道切入汽車道中，導致後方計程車閃避不及猛力撞上，陳女當場噴飛慘死；據悉，男騎士與妻子兩人感情相當要好，婚後育有2名子女，6月初還一同慶祝丈夫生日，豈料一場車禍竟會讓夫妻2人天人永隔，美滿家庭瞬間破碎。

監視器畫面拍下驚險撞擊瞬間，26日中午12時49分，男子騎著黃牌重機載著妻子準備上中興橋往台北市，但男子疑似不熟路況，騎到機車道口時突然急煞，接著調轉龍頭切入汽車道上橋；這時後方由傅姓男子駕駛的計程車見前方路況生變，一時反應不及當場撞上，猛烈的撞擊力道還將重機推過分隔島、撞到機車道，還波及另名機車騎士。

▲▼ 小黃　黃牌重機 擦撞 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼ 小黃　黃牌重機 擦撞 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲計程車跨過分隔島撞入機車道，足見撞擊力道猛烈。（圖／記者陳以昇翻攝）

「我就聽到『砰』一聲，女生叫一聲好大聲！」目擊民眾指出，當下聽聞碰撞聲後立即跑出查看，當時坐在重機後座的陳女已經被撞飛，整個人躺在汽車道上一動也不動，已經失去意識；而男性騎士則是被壓在計程車下方，痛得不斷哀嚎。

警消獲報趕抵現場後，立即對陳女施以CPR搶救，同時盡速送往醫院救治，無奈最後仍是回天乏術，宣告不治身亡；另一方面，被壓在計程車底的男性騎士救出後仍有意識，經送醫後發現腿部骨折重傷，目前仍在救治中，而另名遭到波及的騎士則是僅受到擦挫傷，包紮後已無大礙。

▲▼重機三重中興橋突切車道，計程車撞上釀1死2傷。（圖／東森新聞）

▲警消趕抵現場後，立即對倒臥在地的陳女進行CPR搶救。（圖／東森新聞）

據悉，男騎士與後座的陳女是夫妻，2人結婚多年育有2名子女，夫妻倆感情相當要好，臉書上全是一家人出遊、踏青的幸福畫面；而6月初還是男騎士的生日，妻子也幫忙慶生，一家人和樂融融，豈料26日夫妻倆外出時竟會遇上死亡車禍，釀成1死2傷慘劇。詳細事故原因為何，警方現正深入調查釐清中。

▲▼重機三重中興橋突切車道，計程車撞上釀1死2傷。（圖／東森新聞）

▲重機騎士與妻子感情相當要好，月初還一同慶祝丈夫生日。（圖／東森新聞）

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關鍵字：三重,重機,夫妻,中興橋

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