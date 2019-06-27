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涉詐12億逃亡20年　經濟要犯劉振強遣返受審無罪的原因：證據不足

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▲▼ 士林地院與士林地檢外觀 。（圖／記者劉昌松攝）

▲士林地院判決逃亡20年被遣返回台的詐欺犯劉振強無罪。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

經濟要犯劉振強被用偽造的有價證券詐騙得手12億多元後，在1998年持綠卡逃往美國遭通緝，直到2018年底，被遣返回台接受司法審理，結果全案經士林地院審理半年，27日以證據不足判劉振強偽造有價證券部分無罪，另外被控詐欺部分，則因超過法律追訴期，判決免訴。

劉振強早在1992年就取得美國綠卡，他被控在1995年間，以肯因茲國際開發有限公司負責人身分，以介紹鋁錠銷售到大陸的機會，偽造信用狀、海運公司的載貨證券等有價證券，詐騙裕台公司12億2668萬餘元，劉振強在檢調偵辦期間潛逃赴美，1998年被法院發布通緝。

但劉振強2005年間，因另涉跨國販毒、走私假菸和偽鈔等案，被美國聯邦調查局逮捕，經美國法院判刑坐牢到2018年出獄，加州移民法庭發現劉隱匿在台涉案情節，簽發遣返令，由我國調查局在同年11月赴美將劉押解回台，當時法院一度裁定劉振強500萬元交保，他哭窮後降為300萬元，還試圖用「保證書」取代、拿回高額保金遭駁回。

而士林地院花了近半年時間，審理這件20多年前的老案後認為，全案沒有直接證據顯示信用狀等文件是劉振強所偽造，證人也稱載貨證券是由賣方提出，劉振強的肯因茲公司只是「轉介人」，無證據顯示是劉振強偽造，因此判決無罪；至於劉振強另涉詐欺、行使偽造私文書等部分，則早已超過兩罪的法定追訴期，判決免訴。全案可上訴。

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關鍵字：劉振強,逃亡,通緝,詐欺,偽造有價證券,追訴期,遣返

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