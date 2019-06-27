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「外籍女、馬伕出入」警察涉嫌插乾股按摩店　彰化警將予免職

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▲和美警分局大霞派出所巡佐涉嫌投資理容按摩院，分局長金秋華親上火線說明。（圖／記者唐詠絮攝）

▲和美警分局大霞派出所巡佐涉嫌投資理容按摩院。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化傳出和美警分局大霞派出所劉姓巡佐違法插乾股投資泰式理容按摩店，27日移送彰化地檢偵訊。這家按摩店隱身在和美市區外環道上，附近有快炒、電玩店，但按摩店外觀就跟一般的透天厝並無不同，據了解，該處時常有警方前往臨檢，但也有民眾常看到有馬伕接應，生意聽說不錯。

和美警分局長金秋華說明大霞所員警疑違法投資按摩店事件指出，劉姓巡佐從警25年，2014年因為升任巡佐調到和美分局任職，先在塗厝派出所服務，近2年調到大霞所任職，平日負責查緝賭博、電玩等相關業務，上班也很正常，只是下班時間與其它同仁較少互動。

▲和美警分局大霞派出所巡佐涉嫌投資理容按摩院，分局長金秋華親上火線說明。（圖／記者唐詠絮攝）

▲和美警分局分局長金秋華親上火線說明。（圖／記者唐詠絮攝）

據住在附近的住戶表示，該家理容按摩院開了大約2年，剛開幕時的生意非常好，聽說到現在已經換過3位老闆了，店內的小姐以外籍人士居多，經常看到白牌車的馬伕出現，警方也常常臨檢。

彰化地檢署及調查站於26日上午10時28分至大霞派出所，搜索劉姓巡佐辦公桌櫃及租屋處，並查扣相關物證，是否會被聲押，則要等到白天才能確定，縣警局為此漏夜發聲明稿，一旦查證屬實，最重將記兩大過免職，27日上午，也緊急做出人事包括和美、鹿港及彰化警分局7名包括組長及所長等職務調整。

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關鍵字：理容,按摩院,和美,警局,人事

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