假網站爆藍心湄退出《女人我最大》代言抗老藥妝　基隆36人遭詐千元

▲詐騙網站，請民眾不要再上當受騙。（圖／翻攝自藍心湄 Hsin-Mei Lan臉書）



地方中心／基隆報導

藝人藍心湄近日屢遭不肖業者盜用圖片，更被惡指將退出主持了16年的《女人我最大》節目，並專心研發新藥妝產品，讓她罕見發出聲明稿。不料仍有不知情民眾因看見假網站上的藍心湄代言，進而網購產品，之後發現金額有誤，才發覺自己遭詐騙。

藍心湄於3日在網站上貼出聲明，有關文章及相關涉事人聲稱藍心湄小姐將離開《女人我最大》節目，且將自行研發某「Avxxxx」品牌抗老護膚商品，並提供讀者免費試用之機會云云，均不符事實，全屬子虛烏有，自行捏造之事。

聲明指出，詐騙網站的內容與藍心湄小姐毫無關係，請民眾以及粉絲朋友切勿輕信上當，於此並敬告各界人士切莫轉載、散布上述足以損害藍心湄小姐名譽之不實資訊，特委任李怡貞律師發此函，再次嚴正重申對於對抗詐騙之決心，未來如有查獲相關證據事實，一律以正當法律程序訴追，絕不寬貸。

不過仍有民眾在不知情的情況下網購，最後被騙走5千元，致電也都無回應、無下落。對此基隆警方表示，截止至6月底共有36名民眾被詐騙，若已經刷卡，請盡快向銀行提出消費爭議；另外，請大家轉知周遭友人，不要再上當受害。

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