大貨車甩落滿車鳳梨　巡邏警「聞香下車」徒手助清運

▲26噸滿載鳳梨的大貨車，因為後方的水果箱未綁妥，數十箱的鳳梨甩落在地面。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟 ／台東報導

台東縣鹿野分駐所副所長郭恆嘉及警員黃湘芸，日前執行金融機構簽巡勤務，巡經光榮路與柑園路路口時，見地面上滿是鳳梨，原來是從停在路邊的一部26噸大貨車上「甩」下來的，員警恐地滑發生意外事故，除於現場指揮管制外，並協助「徒手」搬離掉落地上碎裂鳳梨，1個多小時後清除完成恢復交通順暢，獲得民眾的肯定與稱讚。

「好香的鳳梨味唷」！日前台東有部26噸載運鳳梨的大貨車，在光榮路轉入柑園路時，因為後方的水果箱未綁妥，數十箱的鳳梨甩落在地面上，這突發的狀況讓駕駛也傻眼了，說時遲那時快，正好鹿野分駐所副所長郭恆嘉及警員黃湘芸巡經該處，一陣陣的鳳梨香氣撲鼻而來，但都破裂撒落在地上，員警見狀隨即以巡邏車檔在路口協助交管，以維護交通順暢及安全。

▲▼員警以「徒手」方式搬離掉落地上碎裂的鳳梨，經過1個多小時後完成清除恢復交通順暢。

此時天色也漸漸昏暗，郭副所長也加入徒手搬鳳梨的行列，以避免機車騎士滑倒發生意外，整起事故就在駕駛人、員警及路過熱心民眾的通力合作下，一小時後即恢復交通順暢，員警維護交安的用心，獲當地民眾的肯定與稱讚！

關山分局提醒大貨車駕駛朋友們，運載貨物時務必確認物品綑綁穩固，避免於行駛中，或是過彎時鬆脫甩落，此次事件雖未造成其他用路人事故，但仍依「道路交通管理處罰條例」開罰，若造成人員傷亡，更要負起相關民、刑事責任，請駕駛人切勿輕忽！