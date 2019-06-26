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大陸窮區砸1.8億拍電影　導演一毛錢都沒拿到...還遭人身威脅！

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大陸中心／綜合報導

張家口市萬全區被爆料，斥資4000萬元人民幣（約1.8億元新台幣）拍攝一部30分鐘的水幕電影，但經過層層轉包之後，到最後承包商卻連執行導演陳熙的10萬元（約45萬元新台幣）款項都沒有結清，他在求助無門的情況之下，只好在微博發文求助。

陳熙24日發文《窮困縣的四千萬是怎麼花的》指出，萬全縣原本是窮困縣，但在改區之後成為了張家口市萬全區，近日為旅遊發展大會與冬奧會獻禮，大手筆花4000萬元人民幣，但在經過2個月的創作，他「一分錢也沒拿到」，因此實名舉報。

▲大陸導演陳熙爆料，萬全區政府標案經過層層轉包之後，自己一毛錢都拿不到。（圖／翻攝自陳熙微博，下同）

▲大陸導演陳熙爆料，萬全區政府標案經過層層轉包之後，自己一毛錢都拿不到。（圖／翻攝自陳熙微博，下同）

他表示，4000萬元人民幣大部分是用於硬體設備，包含噴泉、燈光、音響、觀景台、雷射投影等，由武漢楚坤文化科技股份有限公司和政府簽合約，分出1280萬元人民幣用於影片拍攝。

經過不斷轉包之後，價格從4000萬到400萬、220萬、135萬…，其中一名導演陳熙原本講定酬勞10萬元人民幣，經過將近2個月的製作之後，電影於2018年8月底完成，他卻一分錢都拿不到，在製作群中發了這篇文章的初版抗議之後，陸續拿到5.5萬元人民幣，之後對方就一直脫推說沒有了。

▲大陸導演陳熙爆料，萬全區政府標案經過層層轉包之後，自己一毛錢都拿不到。（圖／翻攝自陳熙微博，下同）

但在文章發佈後，陳熙告訴《紅星新聞》記者，「說來也好笑，我的文章上午發出去，下午款就打來了」，但目前拖欠他的款項已結清，之後不再接受媒體採訪。陳熙也表示，本來發文的目的是提醒同業們，以後碰到這幾位要小心，沒想到對方卻馬上匯款，目前已將舉報文章刪除。

根據《北京時間》報導，舉報人25日表示，自己遭遇人身威脅，24日晚上接到電話稱，「給他們帶來了麻煩，要求我配合他們，做出對他們有利的聲明，否則的話我會有麻煩」。目前當地已成立調查組進一步調查。

▲大陸導演陳熙爆料，萬全區政府標案經過層層轉包之後，自己一毛錢都拿不到。（圖／翻攝自陳熙微博，下同）

河北省張家口市萬全區宣傳部負責人表示，目前區政府已經注意到了此事件，正在著手調查此事，但對於文中描述的情況是否屬實，他表示「專案確實存在，但是宣傳部沒有參與，具體情況確實不清楚。」

萬全區文化廣電和旅遊局局長黃曉晨25日表示，網傳「萬全區斥資4000萬拍攝水幕電影項目」的說法不準確，被指層層轉包的項目實際為「萬全區水幕電影及音樂噴泉設備採購專案」和「《江山萬全》影視製作服務專案」兩個獨立的項目，中標價總額不到4000萬元人民幣。記者注意到，這兩個項目中標金額約3852萬元人民幣。

▲大陸導演陳熙爆料，萬全區政府標案經過層層轉包之後，自己一毛錢都拿不到。（圖／翻攝自陳熙微博，下同）

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關鍵字：水幕電影,萬全,轉包,黑幕

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