雲端最前線／北農背信案再爆 韓賣菜郎神話破滅？

新聞節目中心／綜合報導

週刊報導，韓國瑜在任職北農總經理期間涉背信案，韓國瑜賣菜郎神話會因此破滅？連帶左右黨內初選結果？值得觀察；平面媒體最新媒體民調，韓國瑜的支持度被總統蔡英文超越，頻造勢的韓國瑜仍喚不回流失的民調嗎？對此議題，《雲端最前線》26日邀請前立法委員沈富雄、台北市議員徐巧芯、市府機要蔡宜芳、基進黨發言人陳柏惟與主持人楊文嘉深入討論。

高雄市長韓國瑜第四度被學生嗆聲，在最後一場與高雄市年度模範生、市長獎畢業生與市長合影活動，韓國瑜跟一位仁武高雄女學生合影時，女同學帶著獎狀，突然從兩旁拉出設計好的機關，寫上「做好做滿」，後續又出現有人拿出「做好做滿愛高雄」字條，最後還有女學生拿了「登革熱防蚊四寶」宣傳單，就是想提醒韓國瑜拚選戰，也要注意高雄人健康。

對此，韓國瑜表示，年輕人有熱情、有理想，年輕人敢說敢做，其實我對於這些年輕朋友踴躍表達意見，我一向都是鼓勵，所以不想把太多、太多泛政治性的議題，羈絆住這樣的教育環境，所以如果同學有意見，下台之後可以對外面表示都沒關係。

▲國民黨政見會-韓國瑜。（圖／翻攝TVBS直播）

2020總統大選情勢瞬息萬變，根據TVBS最新民調顯示，若蔡英文、韓國瑜、柯文哲三人對決，蔡英文支持度37%、韓國瑜29%、柯文哲20%；若蔡英文、郭台銘、柯文哲三人對決，蔡英文35%、郭台銘24%、柯文哲21%；蔡英文的民調首度超過韓國瑜，而韓國瑜的民調呈現下滑趨勢，國民黨內初選支持度也輸給郭台銘，是否為韓國瑜一大警訊？對此議題，《雲端最前線》26日邀請前立法委員沈富雄、台北市議員徐巧芯、市府機要蔡宜芳、基進黨發言人陳柏惟與主持人楊文嘉深入討論。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，每天中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周一至週五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。