東興國中團隊新加坡參賽　「全程英文解說答辯」狠摘第三名

▲新竹縣東興國小團隊，日前在新加坡參加數位製造國際通訊挑戰賽，拿下第三名的好成績。（圖／新竹縣政府提供）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣東興國中團隊日前參加新加坡數位製造國際通訊「3D Tronics Digital Making National Infocomm Challenge 2019」挑戰賽，與新加坡特選學校聖公會中學Anglican High School跨國跨校合作，共同研發出以身心障礙及年長者為主的「全方位智能安全協助系統」原型，全程以英語解說及答辯，在60個參賽團隊中脫穎而出，榮獲第三名！

新竹縣長楊文科25日親自頒發獎狀，肯定學生在國中年紀就能夠不畏懼全程用英語發言，並成功整合台灣與新加坡的不足，也鼓勵學生未來能夠更突破自我更上一層樓。

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東興國中團隊的指導老師黃錫裕表示，本次實屬難得的機會利用，Google雲端教室與新加坡特選學校聖公會中學利用社團時間進行討論、觀念整合，也透過本次交流方式也讓語言程度有一定的增長，對於學生也是一個新的成長與體驗。

東興國中林承叡同學表示，這一次的「全方位智能安全協助系統」原型，出發點是為了能夠幫助身心障礙的人，透過大家多方的合作、溝通、努力才完成比賽的展品，平時也常增進英文能力，在發表展品時已經充分了解展品的特色、功能，而選擇以英文方式作發表及答辯。最大的收穫在於能夠與新加坡的同學做一個跨國的點子並將其實現，將彼此的想法融入在其中，是寶貴難得的經驗。

東興國中參與「新竹縣清華STEAM學校」專案，在縣府挹注22萬6千元的師資培訓與科技教具補助下，厚植師生AI智能之未來學習體驗實作，再加上謝鳳香校長的全力支持與黃錫裕老師的用心指導，林承叡、游弘奕、葉韋霆、魏允澄、黃子懿、王一鈞及蔡侑恩等7名學生，表現亮眼，展現了平日STEAM課程的實施成效，也符合12年國民基本教育核心-以人為本俱備「自主行動」、「溝通互動」、「社會參與」3大面向所培養的科技素養，來解決生活情境中所面臨的問題。

▲東興國小團隊於縣政府接受縣長表揚。