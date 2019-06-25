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社會 社會焦點 保障人權

2歲童眼上吊狂抽搐　母抱子求救...警車鳴笛、按喇叭急送醫

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記者陳凱力／新竹報導

新竹縣竹東一名男童因熱衰竭而造成雙眼上吊、全身抽搐需緊急送醫，男童母親急著將孩子抱到派出所請員警開警車鳴笛送醫，雖然在警方的大力幫忙下，男童順利送醫並獲得良好的醫療處置，但近日越來越多的民眾緊急救護時不是找119而是請求警車護送或開道，也讓急診科醫師擔心民眾誤會「警車開道是日常」，醫師表示，警車救護是不得已得情況，並非常規措施，也呼籲，遇到醫療救災時，119救護人員才是專業，也是安全性相對較高的首選。

▲2歲童熱衰竭沒呼吸　母抱子求救...警車鳴笛、按喇叭急送醫。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲男童母抱著男童直奔派出所請求員警幫忙。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

新竹縣竹東鎮24日下午發生一名2歲男童於家中突然失去生命徵象，男童母急忙將兒子抱至鄰近的二重派出所請求協助，備勤警員廖啟宏確認男童氣息微弱，情況十分緊急，為爭取黃金救命時間，在不等待救護車到場前，員警立刻請男童母抱著男童坐上警車，警車一路鳴警笛、按喇叭直奔醫院，原需20分鐘以上的車程，在員警協助下，不到10分鐘即抵達新竹馬偕醫院。

當時因正值下班時間，且竹東鎮道路較狹小容易塞車，所幸有警方鳴警笛護送，才能在最短時間內將男童送往醫院救治，男童經醫院診斷為熱衰竭，搶救後已甦醒無生命危險，惟仍需住院觀察。

事後男童母親表示感謝當日竹東警方熱心協助開道護送且一路上不停地安慰、打氣，這一段路程是她這輩子最煎熬的路程，並表示孩子送醫後狀況已經漸趨穩定，因為有警方的「即刻救援」，才能讓心肝寶貝平安無事。

▲2歲童熱衰竭沒呼吸　母抱子求救...警車鳴笛、按喇叭急送醫。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲熱心員警一路鳴笛，緊急將男童送往醫院。

由於許多民眾面對家中突如其來的急病，第一時間想到的不是119而是先前往警局求救，日前也發生一起因為警方協助送醫，家長在後方跟車卻造成搶紅燈時撞翻車，急診科醫師對於民眾找警車送醫也持有不同看法。

東元醫院急診科醫學主任林鎮宇醫師，同時也是新竹縣消防局激要指導醫師表示，每台消防車出勤都會配置一名消防技術員負責開車，車後還有一名救護技術員，可以隨時注意患者的情況，適時提供氧氣、醫療處理。且消防車後面設有擔架床，小朋友也會使用安全扣固定，避免行車間的意外，相對來說，安全度更高。

▲2歲童熱衰竭沒呼吸　母抱子求救...警車鳴笛、按喇叭急送醫。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲男童母一下車直衝急診室。

林震宇醫師再表示，以新竹縣竹北急市區的救護車到達平均時間約為5分鐘，民眾撥打119時，勤務派遣中心也會先教導如何應對患者突發狀況，過去也曾有患者失去呼吸心跳，派遣中心電話中直接教導做CPR或給予其他處置，在救護車上甚至更早之前，119派遣中心也會先行聯絡醫療院所，確認是否有空床、需先準備醫療處置或是先將患者的病況做交接，整個流程下來，其實並不會擔誤就醫，林震宇也呼籲民眾，若家中遇到需緊急送醫情況，119仍是較安全的選擇。

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關鍵字：救護車,119,熱衰竭,急診,新竹縣消防局,警車

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