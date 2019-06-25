中國「麻辣燙」身受韓國人喜愛！帶動陸啤酒在韓銷量大增

▲麻辣燙，示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）



大陸中心／綜合報導

炸雞配啤酒相信是很多人愛的搭配方式，但你有聽過現在更流行麻辣燙配啤酒的嗎？據韓媒《中央日報》日前報導，中國啤酒近年來在韓國銷量大幅上升，正影響著韓國整體進口啤酒的格局；另有分析認為，最近在韓國流行的「麻辣燙」成推動中國啤酒銷量的一大功臣。

據《中央日報》中文網21日報導，韓國CU便利店對最近五年各國啤酒的銷量比例進行分析後發現，原本穩居銷量榜第一名的日本啤酒銷量有所下降，而中國啤酒的銷量則大幅上升。具體來說，日本啤酒2014年在進口啤酒中佔比38.1%，但在今年下降到27.5%；中國啤酒則從2014年的4.9%上升到今年的10.2%，更從排名第7躍升到第3。

分析認為，大陸啤酒的銷量之所以會上漲，都要歸功於近年來在韓國備受歡迎的「麻辣燙」。事實上，越來越多人愛吃「麻辣燙」了，原本聚集在大林洞和建國大學附近的麻辣燙餐廳在最近一兩年時間裡已經擴散到光化門、汝矣島、江南地區，甚至滲透到了社區胡同商圈。

▲中國啤酒銷量大漲。（圖／翻攝中央日報官網截圖）



另外，不僅「麻辣燙」、「麻辣火鍋」等中國特色食物受到韓國消費者的喜愛，被稱為麻辣最好夥伴的青島啤酒銷量也大增。然而除了去餐廳享用美食以外，自己在家動手做「麻辣燙」的民眾也越來越多。據電商平台薇美舖的數據顯示，中國香辛調料「麻辣粉」和麻辣燙食材今年的銷售額比去年增加了96倍以上，麻辣火鍋製作材料的銷售額也比去年增加了41倍以上。

對此，不少大陸網友表示，「麻辣燙是中國的，快去申請一下，不然，她們吃幾年，就又成他們國家的了」、「我最關心以後麻辣燙會不會也成了韓國的」；但也有網友說，「這是個商機阿」、「味道會不會不夠正宗阿」。

▼青島啤酒 。（圖／翻攝自青島啤酒官網）

