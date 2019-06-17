中頭獎5000萬！39歲男狂花「8個月」就破產...慘淪竊盜慣犯

▲ 男子中了頭獎，卻因為過度揮霍，走向破產及犯罪的道路。（示意圖／路透社）

國際中心／綜合報導

許多人都夢想有一天能靠著中頭獎改變人生，讓自己與家人過上更好的生活。不過最近在韓國，有一名39歲男子在中了彩券頭獎19億韓元（約新台幣5050萬元）後，不但過得比以前還要淒涼、慘淡，甚至還成為一名竊盜慣犯，經常在警局與監獄間遊走。

據《韓國時報》報導，韓國釜山蓮堤區警方透露，他們前陣子在調查一名有著多項竊盜前科的男子時，驚訝發現他曾經在2006年中了彩券頭獎，獎金高達19億韓元，扣稅後還有14億韓元（約新台幣3700萬元）可以領取。

然而中獎才經過短短8個月，他就因為過度揮霍及到處賭博，不但花光了所有獎金，還把自己搞到破產，生活變得比中獎前還要貧困。在咬緊牙關硬撐一年後，男子實在無法忍受自己潦倒的處境，於是決定前往一間珠寶店行竊，最後遭警方逮捕，被判入獄服刑一年。

▲贏得頭彩可能是男子的「人生轉捩點」。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

結束一年牢獄生活後，男子依然沒有因此悔改，反而繼續犯下各種罪行，其中大多是竊盜案，就這樣進進出出監獄，成為了警局的常客。在近兩年，他更是先後潛入位於釜山及大邱多達16家餐廳，總共偷走了3600萬韓元 （約新台幣96萬元）。

調查此案的過程中，一名計程車司機向警方告知，這名男子曾向他炫耀自己中過頭獎。透過這樣的資訊，他們很快就掌握了他的詳細身分，並馬上將他逮捕歸案。

對此，一名員警有感而發提到，「本來贏得彩券頭獎可能是他人生的重要轉捩點，但他沒有好好把握，搞砸了這個機會，我希望在這次服刑結束後，他能夠真正的改過，好好地重新開始。」