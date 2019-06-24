湯文章／郭瑤琪案中，法官的自由心證有多自由？

▲前交通部長郭瑤琪因貪污案遭判8年定讞，但此案僅因關鍵證人單一指證就定罪，讓人質疑法官的自由心證。（圖／資料照）

前交通部長郭瑤琪於台鐵台北車站招標案中，被控收受南仁湖集團兩萬美元賄款，一審及二審都判她無罪，但高院二審的無罪判決，被最高法院判決廢棄發回更審。高院更一審改判，認定郭瑤琪有收賄兩萬美元，並有對價關係，判處有期徒刑8年，褫奪公權4年，經最高法院駁回上訴定讞。

監委陳師孟長年關注此案，近日在部落格「尖尾週記」透露，高檢署一年多前新設置的「辦理有罪確定案件審查會」，重新檢視了該案確有判決疑義，決定提出再審或非常上訴的救濟，讓郭瑤琪的冤案露出一線曙光。

郭瑤琪案引發的爭議性已久，重點在於法官的自由心證欠缺規範，以及對於確定判決救濟無門。就前者而言，有沒有收錢？有無職務上的行為？是否有對價關係？都只有關鍵證人李宗賢單一指證，其他補強證據都不足，就可以判處8年的刑期，怎會讓人服氣！

至於後者，現行法規定只有再審及非常上訴，再審採「自裁自審」，由受命法官裁定要不要再審，為避免麻煩，以及同溫層效應形成的同儕壓力，准予開啟再審的案件極少，再審條件放寬後，這種情況也沒有改變多少。至於檢察總長提起非常上訴，是為了替有罪確定判決的被告爭取無罪判決，但檢察官代表國家行使刑罰權追訴犯罪，目的在獲取有罪判決，這樣的制度設計等同是在「自打嘴巴」，混淆檢察官的角色。

很多人都知道要對法官的自由心證設定規範，才能解決問題，但自由心證是審判的核心，對之設定規範將引發有無侵犯審判獨立的疑義，操作上有極高難度，現行法也僅設限自由心證不可違背論理法則及經驗法則，且實際運作結果會受到個別法官的學養、經驗及人格等因素的影響。

在台灣，法官的產生主要以考試，法官年輕識淺，社會經驗缺乏。受完訓擔任法官後，囿於身分又不敢經營人際關係，加以法官社群極為封閉，最保守不出錯又能自保的方法，就是遵偱前輩走過的步伐。因此，除了打破現行訴訟制度外，別無其他可以限縮法官自由心證的方法。

法官並非不會犯錯，但現行實務對於確定判決開啟救濟的案例卻寥寥無幾，究其因素恐怕多來自於不願認錯的駝鳥心態。近年來，由於外國對於確定判決，例如日本的足利事件、絝田事件、東京電力公司女員工被殺事件等，都已開啟救濟程序，台灣亦有多件確定判決案件，一再聲請再審或非常上訴。

為回應外界殷殷期盼，法務部於106年在高檢署設置「有罪確定案件審查會」，針對已經再審或非常上訴遭法院駁回的案件再行審查，受判決人可透過律師公會全國聯合會、各地區律師公會等團體或組織，向高檢署提出意見書。審查會組成員包括檢察官、法醫、鑑識專家、刑事法學者、律師及退休司法官，審查會若認為案件有非常上訴或再審的理由，應分送檢察總長或承辦主任檢察官、檢察官參酌，故僅屬「建議」性質，並無強制力。惟實際運作數年，並無積極成效，還曾因劉正富殺人案，以監察院不符「保障司法及人權的團體及組織」駁回聲請，遭監委痛批法務部「只是應付社會聲浪而已」。

因此，要期待司法機關內部對現有制度進行修正，難有效果，單靠司法機關內部自律、自省，要挽回人民對於司法的信任，絕對不可能，只有大破大立，引進外在監督制度，才能重整人民對於司法的信心。

所以應審慎考慮法制變革，在司法體系以外，對於確定判決設立一個獨立機關進行再審程序的審查，避免由現行司法官進行審理時所面臨之問題。比較法上英國刑事案件審議委員會（Criminal Case Review Commission）、挪威刑事案件審議委員會（Norwegian criminal cases review committee），以及美國北卡羅萊納州無辜者調查委員會（The NorthCarolina Innocence Inquiry Commission）都有類似組織，司改國是會議亦曾作此建議。

或許有人質疑，這是侵犯司法獨立？然而司法獨立的前提，是人民對於司法信任，以目前不到四成的司法公信力，人民根本不信任司法，還有什麼資格談司法獨立。如果司改連這個都做不到，一切都是空談。

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●湯文章，東大國際法律事務所主持律師，國立東華大學財經法律研究所兼任助理教授，曾任法官，國立中正大學法學博士。以上言論不代表本公司立場。