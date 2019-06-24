　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

湯文章／郭瑤琪案中，法官的自由心證有多自由？

請按讚支持 ETtoday新聞雲

▲▼郭瑤琪。（圖／資料照）

▲前交通部長郭瑤琪因貪污案遭判8年定讞，但此案僅因關鍵證人單一指證就定罪，讓人質疑法官的自由心證。（圖／資料照）

前交通部長郭瑤琪於台鐵台北車站招標案中，被控收受南仁湖集團兩萬美元賄款，一審及二審都判她無罪，但高院二審的無罪判決，被最高法院判決廢棄發回更審。高院更一審改判，認定郭瑤琪有收賄兩萬美元，並有對價關係，判處有期徒刑8年，褫奪公權4年，經最高法院駁回上訴定讞。

監委陳師孟長年關注此案，近日在部落格「尖尾週記」透露，高檢署一年多前新設置的「辦理有罪確定案件審查會」，重新檢視了該案確有判決疑義，決定提出再審或非常上訴的救濟，讓郭瑤琪的冤案露出一線曙光。

郭瑤琪案引發的爭議性已久，重點在於法官的自由心證欠缺規範，以及對於確定判決救濟無門。就前者而言，有沒有收錢？有無職務上的行為？是否有對價關係？都只有關鍵證人李宗賢單一指證，其他補強證據都不足，就可以判處8年的刑期，怎會讓人服氣！

至於後者，現行法規定只有再審及非常上訴，再審採「自裁自審」，由受命法官裁定要不要再審，為避免麻煩，以及同溫層效應形成的同儕壓力，准予開啟再審的案件極少，再審條件放寬後，這種情況也沒有改變多少。至於檢察總長提起非常上訴，是為了替有罪確定判決的被告爭取無罪判決，但檢察官代表國家行使刑罰權追訴犯罪，目的在獲取有罪判決，這樣的制度設計等同是在「自打嘴巴」，混淆檢察官的角色。

很多人都知道要對法官的自由心證設定規範，才能解決問題，但自由心證是審判的核心，對之設定規範將引發有無侵犯審判獨立的疑義，操作上有極高難度，現行法也僅設限自由心證不可違背論理法則及經驗法則，且實際運作結果會受到個別法官的學養、經驗及人格等因素的影響。

在台灣，法官的產生主要以考試，法官年輕識淺，社會經驗缺乏。受完訓擔任法官後，囿於身分又不敢經營人際關係，加以法官社群極為封閉，最保守不出錯又能自保的方法，就是遵偱前輩走過的步伐。因此，除了打破現行訴訟制度外，別無其他可以限縮法官自由心證的方法。

法官並非不會犯錯，但現行實務對於確定判決開啟救濟的案例卻寥寥無幾，究其因素恐怕多來自於不願認錯的駝鳥心態。近年來，由於外國對於確定判決，例如日本的足利事件、絝田事件、東京電力公司女員工被殺事件等，都已開啟救濟程序，台灣亦有多件確定判決案件，一再聲請再審或非常上訴。

為回應外界殷殷期盼，法務部於106年在高檢署設置「有罪確定案件審查會」，針對已經再審或非常上訴遭法院駁回的案件再行審查，受判決人可透過律師公會全國聯合會、各地區律師公會等團體或組織，向高檢署提出意見書。審查會組成員包括檢察官、法醫、鑑識專家、刑事法學者、律師及退休司法官，審查會若認為案件有非常上訴或再審的理由，應分送檢察總長或承辦主任檢察官、檢察官參酌，故僅屬「建議」性質，並無強制力。惟實際運作數年，並無積極成效，還曾因劉正富殺人案，以監察院不符「保障司法及人權的團體及組織」駁回聲請，遭監委痛批法務部「只是應付社會聲浪而已」。

因此，要期待司法機關內部對現有制度進行修正，難有效果，單靠司法機關內部自律、自省，要挽回人民對於司法的信任，絕對不可能，只有大破大立，引進外在監督制度，才能重整人民對於司法的信心。

所以應審慎考慮法制變革，在司法體系以外，對於確定判決設立一個獨立機關進行再審程序的審查，避免由現行司法官進行審理時所面臨之問題。比較法上英國刑事案件審議委員會（Criminal Case Review Commission）、挪威刑事案件審議委員會（Norwegian criminal cases review committee），以及美國北卡羅萊納州無辜者調查委員會（The NorthCarolina Innocence Inquiry Commission）都有類似組織，司改國是會議亦曾作此建議。

或許有人質疑，這是侵犯司法獨立？然而司法獨立的前提，是人民對於司法信任，以目前不到四成的司法公信力，人民根本不信任司法，還有什麼資格談司法獨立。如果司改連這個都做不到，一切都是空談。

好文推薦

湯文章／【遭冤訴以死明志】警察被休職，檢察官卻沒事？

湯文章／揭弊心驚驚　吹哨者真能受到保護？

湯文章／司法正義不能姍姍來遲，再審修改夠了嗎

●湯文章，東大國際法律事務所主持律師，國立東華大學財經法律研究所兼任助理教授，曾任法官，國立中正大學法學博士。以上言論不代表本公司立場。

法律雲推薦 免費公益講座，歡迎參加！
主辦單位：台灣法治暨政策研究基金會
時間、地點：7/27（六）14：30～16：30/國父紀念館B1演講廳
演講者：高潞·以用·巴魕剌（立法委員）
講題：原住民族轉型正義─小英原民政策總體檢
ET快訊
快訊／威力彩「頭獎6.7億」號碼出爐！翻身今年最大獎全看今晚
窗型冷氣不要了！他問「該回收or讓師傅帶走？」　過來人勸選這
長榮罷工近100小時 ！工會態度放軟連3退　「禁搭便車」可調

關鍵字：法律,司改人權,湯文章,郭瑤琪,再審,非常上訴,冤案,陳師孟,自由心證,有罪確定案件審查會

點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持 ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 法律最新 全站最新

吳景欽／郭瑤琪案平反有望？茶葉罐內消失的2萬美金

郭瑤琪收賄案有望平反！陳師孟透露：台高檢將提救濟

郭瑤琪貪污判刑8年定讞　檢察總長提非常上訴遭駁回

蘇友辰／非常上訴不是爛盲腸

前交通部長郭瑤琪涉貪判8年　最高檢提非常上訴

湯文章／郭瑤琪案中，法官的自由心證有多自由？

【城仲模80歲新書】與王令麟共同催生　法官助理、檢察事務官修法，減輕負擔

【城仲模80歲新書】呂秀蓮同理心：副手難為

BY2拚選秀大跳《DNA》！！　甩飛耳麥「秒應變」...網讚：偶像水準

野生丁噹現身信義區！　 即興飆唱《手掌心》全場嗨了

愛犬上廁所！家人幫撐「大陽傘」　雨天怕牠淋濕...網笑：娘娘出巡

韓國瑜痛批民進黨「權力中毒症」 　20萬韓粉簇擁！嘆：墮落太多...

無招牌紅糟肉、農產香蕉蛋糕　外國人帶你「高雄旗山」一日遊

辦623遊行...恐從直播界消失　館長失落：我做錯了什麼事？

飯前來一根！10天內狂瘦3公斤？　她實測香蕉減肥法成果超意外

易烊千璽愛的宣言：我只要你！　撒嬌「不要跟別人走哦！」羅志祥也尖叫

「阿翔謝忻親吻沒什麼」　吳宗憲氣她退通告：不要聯絡了

史上最大！2.5cm陳年耳垢出爐...過程曝光網友驚呆：噁心又療癒

湯文章／郭瑤琪案中，法官的自由心證有多自由？

【城仲模80歲新書】與王令麟共同催生　法官助理、檢察事務官修法，減輕負擔

【城仲模80歲新書】呂秀蓮同理心：副手難為

李敏鎬抵台開深V吃飯！　低頭咬小籠包…放送胸肌養眼福利

快訊／威力彩「頭獎6.7億」號碼出爐！翻身今年最大獎全看今晚

不拍詹皇「怪物奇兵2」　柯瑞：全因日期衝突

好捕手人才難尋　大專最佳姚冠瑋有望獲味全龍青睞

匿名企業家找上她！楊貴媚宣布「新的身分」手緊牽陳美鳳

中職／桃猿25日對獅拚封王　翁瑋均先發搶勝

快訊／長榮罷工進入100小時　空服淚崩：這不會是第一個100小時

反避稅制度將更完善　台商應調整資金安排和投資架構

老婆也是空姐！哈孝遠綁頭巾挺罷工「她們死亡機會更大」：別再狠心欺負

Sonny北韓／人民晚上6點後不工作剩飯店亮燈　洗衣籃吊牌手縫

猴子HIGH起爬腿上「幹大事」 正妹崩潰驚叫：趕快下來QQ

法律熱門新聞

城仲模：與王令麟共同催生　法官..

城仲模新書發表　呂秀蓮：副手難..

湯文章／郭瑤琪案看法官自由心證

雷皓明／員工離職沒早說　雇主可..

主任檢察官教你看懂地檢署傳票

雷皓明／精神賠償怎樣才告的成？

騎單車酒測超標　法界：罰300..

劉昌坪／竊錄偷拍可以當證據嗎？

告訴6月期限　法界：過了就GG

龍建宇／工讀生不是人？

判刑定讞　可循替代刑罰免入監

黃俐菁／遇到魔音鄰居的錦囊妙計

周泓旭獲釋：爭取我的清白

馮美珊／被判刑不一定要入監服刑

更多熱門

相關新聞

北市房東燒死房客案　無期徒刑定讞

台北市詹姓房東想調漲房租，與鄭姓房客多次口角，詹男怒極，去年4月間竟在屋內縱火洩憤，但卻活活燒死另一名無辜的黃姓房客。一二審法院均將詹男判處無期徒刑，全案上訴第三審，最高法院24日駁回上訴，維持詹男無期徒刑、褫奪公權終身定讞。

城仲模：與王令麟共同催生　法官助理、檢察事務官修法

城仲模新書發表　呂秀蓮：副手難為

馬英九案審結　檢方求有罪判決

馬英九洩密案再開　柯建銘：馬應認罪

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 秋行軍蟲 謝忻不倫阿翔 長榮罷工 江明學 羅志祥于大夢 王令麟 反送中遊行 林志玲結婚 阿羅哈客運 地震 金曲獎 NBA選秀 王令麟 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 王令麟 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 錦榮Akemi

熱門新聞

震撼彈！長榮宣布將招新空服員

憲哥「收謝忻簡訊」氣炸刪好友：跪下！

218台人被送中　銬上飛機畫面曝

名嘴嗆：去華航啊　空姐爆氣反擊

LINE祝賀8週年　表情貼限時免費下載

背痛收驚「6支香全斷」！她哭喊求城隍爺真相曝

教官看新聞「這我學生機車」！窗外突吹狗螺

內勤嗆「不爽我來做」遭空姐酸長相

長榮宣布首招募「男空服員」！總座哽咽：看到地勤忙到沒吃飯很想哭

陳子玄墾丁晨泳超辣　泳衣包不住半球

幫越配愛妻平反！他舉「8優點」PO美照吸8000網朝聖

「颮線」清晨襲中部！16縣市豪大雨特報

DJ SODA正面狂晃　北半球形狀全露

悲慘哥揪女友玩「DNA檢測」驚覺自己亂倫1年

窗型冷氣不要了！過來人勸別回收：很麻煩

更多

最夯影音

更多

BY2拚選秀大跳《DNA》！！　甩飛耳麥「秒應變」...網讚：偶像水準

野生丁噹現身信義區！　 即興飆唱《手掌心》全場嗨了

愛犬上廁所！家人幫撐「大陽傘」　雨天怕牠淋濕...網笑：娘娘出巡

韓國瑜痛批民進黨「權力中毒症」 　20萬韓粉簇擁！嘆：墮落太多...

無招牌紅糟肉、農產香蕉蛋糕　外國人帶你「高雄旗山」一日遊

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面