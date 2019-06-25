瘋電影／安娜貝爾回家囉　不是所有的鬼都是壞的

文／賴賴





瘋言瘋語：

非常適合放暑假的學生族群，雖然過程沒驚喜，但劇本卻將安娜貝爾一直缺少的內涵找了出來，非常感動，結局卻飽飽的內涵，於是把這前面的所有發生的驚悚事件串出了一個極有意義的因果，很聰明的安排，電影是好看的，尤其喜歡恐怖片的同學，有所有驚悚片的元素，但是過程安排上又不LOW，可見導演在商業與電影質感中的分寸拿捏恰到好處。

看完電影有些感覺，惡鬼不計手段的想要獲得人類的靈魂，不論是附體或是繼續他們生前的怨念，他們有個共同的特徵，特別自私、沒同理心、為達目的不擇手段、使用許多欺騙的手法，掠奪時殘忍，但是電影中的惡靈，他們沒有使自己看起來像天使，所以視覺不堪，魔是可以幻術來使人迷幻而以為魔即是神，綜觀這些邏輯是否可以套用在人世間，或者周遭真的有一些如此類型的親友，可以鼓勵這些人來看這部電影，或許能有教育內涵。

不是所有的鬼都是壞的。如果周圍有善能量，暖磁場，要感恩和惜福，而那些穿金戴玉的惡人，不必特別跟他們有關係，古有明訓近君子遠小人。





片 名：安娜貝爾回家囉

英文名稱：Annabelle Comes Home

類 型：恐怖、懸疑/驚悚

上映日期：2019-06-25

片 長：106分鐘

導 演：蓋瑞道柏曼(Gary Dauberman)

演 員：薇拉法蜜嘉(Vera Farmiga) 、 派翠克威爾森(Patrick Wilson) 、 麥蒂森伊斯曼(Madison Iseman) 、麥肯娜葛瑞絲(Mckenna Grace) 、 史蒂夫庫爾特(Steve Coulter) 、 凱蒂薩里費(Katie Sarife)

發行公司：華納兄弟



劇情大綱

由於惡魔學家艾德及羅琳華倫決意阻止安娜貝爾再度作亂人間，將這個遭惡魔附身的洋娃娃帶回他倆家中上鎖的神器室兼靈異博物館保存，並將它安置在玻璃櫃中並請神父來祈福淨化。

但在某個不潔的夜晚，安娜貝爾喚醒靈異博物館中所有惡靈，而它們全將目標放在新獵物，也就是華倫夫婦的十歲幼女茱蒂，以及她的朋友身上。

▲安娜貝爾被收藏在家中，實在危險。

▲保母單純善良。

▲保母的同學太利己而面臨危險。



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