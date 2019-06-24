才一天升降台撤了！長榮空服不能站高高罷工　 廠商嚇到：不收錢退租

▲長榮空服高空抗爭高台在24日撤除。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／南崁報導

長榮罷工行動邁入第5天，工會代表胡曉萱於23日晚間登上高達3層樓的升降台進行抗爭，並誓言：「罷工何時結束，我就待到何時。」但記者24日在南崁罷工現場直擊，胡曉萱所待的高台與放置帳篷的高台均在中午撤離。桃職工會回應，高台廠商受到輿論壓力影響，主動聯繫工會要求撤離。

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▲桃園空服員職業工會理事胡曉萱原本計畫上高台進行長期抗爭。（圖／記者蔡玟君攝）

▲中午高台已經撤除。（圖／記者湯興漢攝）

長榮空服員胡曉萱23日晚上登上12公尺高的升降台開始抗爭，並表示進行高台抗爭是個人自願，家人也都很支持，但為了不讓會員擔心，後來將高度降至3公尺左右，高台旁邊有上下爬梯可以讓她自由出入，身上也有穿著安全裝備。

高空抗爭開始不到24小時，記者24日中午在現場直擊，2座高台已撤除。桃職工會表示，租賃高台的廠商因社會輿論壓力，於23日晚上11點多主動聯絡工會，要求退租，且不收租金，工會也表示理解。因此廠商在24日早上近中午時到南崁罷工現場進行撤離。桃職工會幹部范馨云表示，後續有關高台抗爭，以及胡曉萱的活動如何延續，目前工會都還在研擬中。

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