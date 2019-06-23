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被醜化成惡魔！他沉痛告白：沒有獸醫是為了想殺動物去唸獸醫系

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▲▼學生,動物,狗,犬,動保法,動保教材。（圖／國教署提供）

▲這名獸醫希望，關心流浪動物的朋友，可以減少發洩情緒的謾罵。（示意圖／國教署提供）

記者許展溢／台北報導

臉書粉絲專頁動保團體監督平台今（23日）晚上PO出一名公職獸醫的沉痛告白，內文提到，令人心寒的是一堆根本不知道動保處、防疫所在做哪些工作的網友，只會看PO文就罵，社會氛圍已畸形到常依「覺得自己很愛護動物的人」的想法感情用事，反過來質疑專業的獸醫，並無奈說「沒有一個獸醫，為了想要殺動物而去唸獸醫系」。

這名獸醫先是說出想告訴大家的話，在防疫機關大部分的職員都是獸醫師，沒有一個獸醫是為了想要殺動物而去唸獸醫系，但長期以來被某些惡劣的動保團體醜化成屠夫、劊子手、殺貓狗為樂的惡魔，他問哪個獸醫辛苦讀到畢業、考國家證照、考高考為了殺動物？

請繼續往下閱讀...

獸醫接著表示，抱著想要醫治和幫助動物的理想和熱情，選擇收容所這個大家普遍認為的「屎缺」，一切卻被放大檢視，只因為在公家機關上班，被公審霸凌、被恐嚇肉搜、被懲處、被逼到離職都是應該的，每天提心吊膽，不知道什麼時候輪到自己，這樣的職場願意來的人越來越少，越來越多人想離開，人力漸漸不夠，這些所內的貓狗要怎麼辦？

▲▼「全天下沒有一個獸醫，要花5年的時間，去讀一個獸醫學位，為了要殺動物為樂啦！」。（圖／翻攝動保團體監督平台）

▲獸醫強調「沒有一個獸醫，要花5年的時間，去讀一個獸醫學位，為了要殺動物為樂」。（圖／動保團體監督平台提供）

投稿的獸醫認為，誰在乎第一線的人缺乏什麼資源、困難處在哪，抓了要被動保團體和民代靠北，不抓又要被里長、民代靠北，有多少人每天都在努力照顧這些貓狗、拼命的想要解決問題，但總是有人不停補刀，妖魔化動保處、防疫所。只要有疏失就大肆攻擊，往往一篇PO文就可以抹殺掉所有的努力，除了獵巫外，沒有人在意爆量的工作讓他們即使有心也無法把每件事都做到最好。

「這個世界上不是只有某些團體在愛貓狗」，獸醫沉痛說，最令人心寒的是一堆根本不知道動保處、防疫所在做哪些工作的網友，只會看PO文就罵，好像有什麼血海深仇似的各種咒罵，他們同樣也愛動物憑什麼要這樣被妖魔化？是他們棄養和虐待動物嗎？大家都說要尊重專業，覺得恐龍家屬霸凌醫護不對、支持警察執法，今天換作是動物的時候，只要做法不是有些動保人士想要的，就PO文讓人打電話去抗議。

獸醫也點出問題，現在的社會氛圍已經畸形到常依「覺得自己很愛護動物的人」的想法在感情用事，反過來質疑專業的獸醫，抓不出棄養源頭就把氣出在幫這個社會收拾爛攤子的人員身上。只希望關心流浪動物的朋友，可以像在收容所默默付出的志工一樣，減少發洩情緒的謾罵，讓動保多一點正能量，不要被那些製造和公家機關對立妖魔化的言論搞得仇視收容所。因為那種躲在網路後面出一張嘴、用鍵盤愛動物的人，只會打擊更多人的士氣，逼走更多想做事的人。

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關鍵字：動保團體監督平台,獸醫,沉痛告白,動保處,防疫所,屠夫,惡魔

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