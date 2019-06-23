「移除外來種沙氏變色蜥」活動　落實台灣生態保育

記者翁伊森／嘉義報導



鑑於外來入侵種「沙氏變色蜥」是危害生物多樣性的殺手，林務局嘉義林區管理處23日在嘉義公園舉辦「移除外來種沙氏變色蜥與保育生物多樣性」活動（圖／記者翁伊森翻攝，下同），偕同嘉義市政府、國立嘉義大學、真理大學環境教育暨生態保育研究推廣中心、荒野保護協會嘉義分會、嘉義市東川里里民與林務局國家森林志工等140名大小朋友，在公園及周遭社區進行外來入侵種「沙氏變色蜥」調查及移除工作。

沙氏變色蜥的母蜥在一次繁殖季約可產下2至10隻幼蜥，所以防治沙氏變色蜥工作上，清除母蜥會對壓抑其族群數量更有效率。因此今天活動除了教導參與民眾如何分辨公母，計算移除成果也將公、母成蜥及幼蜥分別計數。參加來賓由嘉義大學生物多樣性中心帶領分組活動，穿梭公園及社區努力找尋沙蜥的蹤跡，做成紀錄並移除。雖然天氣悶熱，志工個個忙得汗流浹背，但活動成果極為豐碩，共記錄沙氏變色蜥23隻，移除10隻其中公、母成蜥及幼蜥各為4隻、5隻、及1隻。

外來入侵種因為人為疏忽對本土生物造成災難。嘉義林管處辦理本次嘉義公園沙氏變色蜥移除活動，積極與公園旁的東川里合作，希望透過在地公民參與，落實自然保育工作，顯現維護家園生態環境的決心，並為臺灣生態環境盡一份心力！

另外臉書專頁有「嘉義地區外來入侵種沙氏變色蜥資訊分享平台-群策群力防沙蜥」社團網頁，提供民眾通報沙氏變色蜥資訊及外來入侵生物環境教育，請民眾如在社區發現疑似沙氏變色蜥的蹤跡，請至平台留下資料，嘉義處與嘉義大學生物多樣性中心合作，會立即前往調查及移除。