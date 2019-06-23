阿里山生態環境營隊　帶你造訪檜木霧林原鄉秘境氣象站

▲林務局生態營隊將帶你造訪阿里山氣象站。（圖／林務局嘉義林區管理處提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

林務局嘉義林區管理處7月將在阿里山國家森林遊樂區分別舉辦1梯次「氣象萬千―尋訪阿里山氣象秘境」的環境教育營隊及4梯次「阿里山生態體驗營」活動，活動將於6月24日上午9點開放報名，民眾將可看到縣定古蹟的阿里山氣象站舊站及阿里山特有的動植物。

阿里山素有「檜木霧林的原鄉」之稱，不僅氣候變化多端，一年四季的氣象也有著不同的風貌。而擔任阿里山氣象觀測重鎮的阿里山氣象站，就隱藏在阿里山國家森林遊樂區內，平時未對外開放的氣象站，特地於7月6~7日與阿里山生態教育館合作，舉辦「氣象萬千―尋訪阿里山氣象秘境」的環境教育營隊，帶領參加者參訪阿里山氣象站新站及舊站，尤其是1933年啟用的阿里山氣象站舊站，原名為「台灣總督府氣象臺阿里山觀象所」，2013年被指定為縣定古蹟，是阿里山重要的文化資產。

此外，阿里山國家森林遊樂區擁有得天獨厚的觀星條件，晚上由天文老師帶領觀賞阿里山的銀河星空，藉由夏季認星歌訣辨認夏季星座，並透過天文望遠鏡有機會觀看木星、土星等行星的表面特徵。

阿里山的五奇包含日出、雲海、晚霞、森林及森林鐵路等景色，除了優美風景外，阿里山豐富的自然生態更是令人著迷。為了讓大家能夠更親近阿里山的大自然，接續環境教育營隊之後，於12、13日、13、14日、19、20日與20、21日更有一連四梯次的「阿里山生態體驗營」活動。

兩天一夜的行程提供給親子一同學習成長的機會，不僅讓參加營隊活動的民眾能深入認識阿里山特有的植物，還能循著水山步道與高齡2700歲的水山巨木同框；翌日清晨搭乘祝山線小火車來到祝山車站，再步行至小笠原山看日出及雲海，並在阿里山海拔最高的餐廳「茶田35號」享用日出早餐，幸運的話還能在此與俗稱帝雉的國寶鳥「黑長尾雉」相遇。