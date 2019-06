他在14歲女兒面前槍殺出軌妻　想輕生結果「轟爛自己半張臉」

▲男子不滿老婆與他疏離,竟槍殺對方。(圖/示意圖/取自Pixabay)

國際中心/綜合報導

英國46歲男子安卓(Andrew Hooper)因為自覺遭到背叛,去年1月憤而槍殺妻子雪洛兒(Cheryl Hooper),還在女方當時才14歲的女兒面前進行,隨後他對著自己頭部開槍試圖輕生,雖然沒有達成,他還是轟爛半張臉,且幾乎喪失說話的能力。他近期在伯明罕皇家法院被判處31年徒刑。

《每日郵報》報導,安卓日前出庭時沒有顯現任何情緒,他被判定犯下謀殺罪。他2017年開始與妻子疏遠,發現女方與其他男子發生關係,從此心生怨恨,他去年1月朝著雪洛兒的脖子射擊,彼此距離只有1.5公尺。事發當時,雪洛兒14歲的女兒就在現場,忍不住尖叫「他殺了我媽」;雖然醫護人員趕到現場,雪洛兒仍當場死亡。

