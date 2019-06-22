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他在14歲女兒面前槍殺出軌妻　想輕生結果「轟爛自己半張臉」

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▲▼手槍,槍擊,槍殺。（圖／取自Pixabay）

▲男子不滿老婆與他疏離，竟槍殺對方。（圖／示意圖／取自Pixabay）

國際中心／綜合報導

英國46歲男子安卓（Andrew Hooper）因為自覺遭到背叛，去年1月憤而槍殺妻子雪洛兒（Cheryl Hooper），還在女方當時才14歲的女兒面前進行，隨後他對著自己頭部開槍試圖輕生，雖然沒有達成，他還是轟爛半張臉，且幾乎喪失說話的能力。他近期在伯明罕皇家法院被判處31年徒刑。

《每日郵報》報導，安卓日前出庭時沒有顯現任何情緒，他被判定犯下謀殺罪。他2017年開始與妻子疏遠，發現女方與其他男子發生關係，從此心生怨恨，他去年1月朝著雪洛兒的脖子射擊，彼此距離只有1.5公尺。事發當時，雪洛兒14歲的女兒就在現場，忍不住尖叫「他殺了我媽」；雖然醫護人員趕到現場，雪洛兒仍當場死亡。

安卓殺人後開車回家，在那裡他寫了封遺書給兒子，內容指責雪洛兒不忠，他接著朝自己頭部開槍，導致他半張臉嚴重受傷。他出庭時否認謀殺妻子，只是想嚇唬對方，無意真的開槍。

法官表示，從安卓懷疑女方外遇那一刻，便極力想要證明這點，他購買跟蹤用的設備，追蹤女方的每個行動。檢方認為，安卓是故意射殺妻子的。此外，本身務農的安卓2004年還曾闖入第一任妻子的家中，威脅要殺害對方，當時兩人已分居。

雪洛兒的女兒目睹自己母親喪命，她在法庭痛心表示，她的人生沒了，媽媽是她最要好的朋友，兩人關係密不可分。據了解，雪洛兒與安卓結婚18個月後，她無法忍受另一半的控制行為，便決定搬出去，她曾傳訊給朋友說，自己很害怕老公，「這是我的家，現在我感到畏懼。」

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