獨／母親遭社區大樹壓死！兒淚訴管委會失責：我媽是痛到死的

▲桃園龍潭區百年大鎮社區黑板樹被白蟻蛀蝕傾倒，81歲老婦遭壓全身骨折休克亡，兒子淚訴管委會失責 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

桃園市一名老婦在社區運動後，坐在花台上休息時，竟遭一棵5層樓高的大樹壓倒，造成她全身多處骨折，送醫急救後休克不幸身亡，事後調查折斷大樹早被白蟻蛀蝕，才會攔腰折斷；但老婦往生後社區管委會不聞不問，家屬不滿管委會沒有善盡管理社區園藝的責任，決定提告。

▼黑板樹被白蟻蛀蝕傾倒。（圖／記者陳以昇翻攝）

住在桃園市龍潭區百年大鎮社區的江姓老婦（81歲），每天都會到社區中庭運動，9日上午9時許，江婦伸展筋骨後坐在旁邊花台休憩，突然聽到後方傳來「啵啵啵」的聲音，直覺不對，想要起身離開，卻已經來不及。

一棵5層樓高的黑板樹攔腰折斷，數百公斤的樹身不偏不倚地，直接砸到江婦右後背，當場倒地不起，旁邊的哨所的警衛聽到聲響趕緊出來查看，並報請警消救護，消防人員到場時，江婦意識清楚，描述事發經過，還直喊全身好痛。

到院後經過X光檢查，江婦第二節頸椎斷裂、右肩骨斷裂、骨盆粉碎、左腳骨折，傷勢相當嚴重。與江婦同住的兒子，聽到媽媽受傷消息趕到醫院，看到老母痛到眼淚直流，心痛不已，下午1時許，江婦病情急轉直下，突然休克陷入昏迷，院方急救無效，下午3時許宣告不治；兒子紅著眼眶說，「我媽是痛到死的。」

事發後社區管委會調查，這棵黑板樹接近樹根的樹幹早已被白蟻蛀蝕，才會承受不住重量，應聲折斷。江婦兒子不滿管委會沒有善盡管理社區樹木責任，棄這社區2千多戶的安全於不顧，事故後不聞不問，「22日出殯，管委會也沒有任何要出面協調的意思，我無法接受媽媽就這樣離開，我決定提告。」

▲▼81歲老婦坐在花台休息，竟遭傾倒大樹壓倒，全身骨折休克亡 。（圖／記者陳以昇攝）