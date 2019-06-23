天降甘霖？　德國男橋上尿尿「噴進觀光船內」...4遊客嚇壞撞傷頭

▲ 男子在亞諾維茨橋上尿尿，嚇得橋下觀光船的遊客瘋狂閃避。（圖／翻攝自維基百科）

國際中心／綜合報導

搭船遊覽河岸風光卻慘遭「天降尿液」襲擊！德國柏林21日晚間有艘觀光船載著一群遊客，沿著施普雷河（River Spree）欣賞城市夜景，不過就在觀光船經過亞諾維茨橋（Jannowitz Bridge）時，突然有液體從天而降，察覺有異的遊客們抬頭一看，沒想到竟然是有人在橋上尿尿，嚇得他們連忙閃避，因此碰撞受傷。

根據《BBC》報導，柏林消防局提到，有名男子當天晚間在亞諾維茨橋上對著橋下尿尿，這時剛好有艘觀光船經過，船上遊客注意到情況不對勁，於是急忙起身閃避，過程中有4人不小心撞到橋梁底部，導致頭部有撕裂傷，因此被送往附近醫院做治療。

4名受傷的乘客，分別為年齡38歲、39歲和48歲的女性，以及1名54歲的男性，他們在接受醫療人員包紮後，目前均已經出院。

▲ 許多遊客會搭乘觀光船來遊柏林。（圖／翻攝自GoogleMap）

警方表示，這名肇事男子的行為可以說是相當異常，關於他的詳細身分還有待釐清，目前他們正派人積極尋找他的下落。

男子到處便溺的行為，隨後也在社交媒體上引發網友強烈撻伐與熱議，許多人紛紛留言，「連動物園裡頭的動物能做的比他好」、「太瘋狂了，現在的人連該到哪裡去小便都不知道嗎？」、「還真是無拘無束呢！是要回歸原始了嗎？」、「太噁了吧！他是喝醉了還是腦子不正常…」、「柏林嘛！會發生這種事不意外」、「在看似文明的都市裡，反而什麼意想不到的事都會發生」、「這座橋是怎麼設計的？會低到起身就撞到頭嗎？」