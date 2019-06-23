電競＠廈門／直擊XQ電競俱樂部　「要當PRO」先集中管理磨紀律

記者蔡紹堅／廈門報導

大陸人力資源和社會保障部今年將「電子競技員」「電子競技運營師」列入新職業分類，顯示大陸對相關人才的重視日漸提高。廈門XQ（X-Quest）電競俱樂部CEO劉一非告訴《ETtoday新聞雲》，傳統運動項目有「一、二軍」制度，電競則有「青訓隊」制度，隊員的年紀很多只有16、17歲，他們平常不參與聯賽，但每天仍專注訓練，只要表現良好，就有機會升上參賽隊伍。

▼XQ電競俱樂部的團練室。（圖／記者蔡紹堅攝，下同。）

XQ電競俱樂部成立於2016年，依照項目類別，目前共有《王者榮耀》《次級戰場》《絕地求生》《皇室戰爭》4個分部，其中《王者榮耀》分部的成績最為耀眼，在歷屆KPL職業聯賽中取得過亞軍、季軍，隊員Ku（劉明傑）更於2018年參加雅加達亞運的電競表演賽，拿下金牌。

XQ電競俱樂部的《王者榮耀》分部目前共有兩個隊伍，一隊是參加頂尖職業聯賽的XQ隊，另一隊是以練習生培訓為主的青訓隊。XQ俱樂部CEO劉一非介紹，XQ隊平時的訓練以聯賽備賽為主，賽季期間因常在外地比賽，會較少待在俱樂部內。

▼XQ電競俱樂部王者榮耀分布選手Ku拿下2018年雅加達亞運電競表演賽金牌。

賽期外的時間，選手也有許多活動要參加，像是一些採訪及拍攝行程，主要內容是推廣健康的電競，還有宣傳俱樂部的品牌。另外，為了在休賽期讓粉絲也能關注選手，隊員也會直播一些輕鬆的練習內容，並不定期舉辦粉絲見面會

青訓隊的隊員主要待在俱樂部內培訓，若表現卓越，就有機會升到XQ隊，成為聯賽選手。劉一非提到，青訓隊平時也會參加比賽，但以次級賽為主，由於比賽較少，訓練的強度就會大一點，「青訓隊的工作就是專注在訓練，提高自己的水平，為將來參與聯賽做準備。」

▼XQ也會不定期舉辦粉絲見面會。



訓練方式上，俱樂部每天會規劃好行程，從上午11點至晚間9點，隊員一早進入訓練室後，會與其他俱樂部的隊伍連線，進行4至5場的訓練賽，並在每局結束後，與教練共同對比賽情況做討論，以求改進缺失，並完備戰術。

劉一非介紹，XQ的訓練一般分兩塊，一個是靠教練，一個是靠數據，俱樂部有完整的教練團隊，包含主教練、助理教練、分析師，能夠隨時一對一的了解選手情況，包括對選手的操作、打法提出建議。

▼XQ俱樂部CEO劉一非有多年電競產業管理經驗。

數據方面，XQ有專門的數據團隊，會紀錄選手的數據表現，包含比賽的錄影，劉一非指出，「有很多問題是人類主觀上較難發現的，這時就需要數據來輔助，我們通過精準的數據，幫助選手認識自己的操作、行為，從數據上發現問題，從而進行討論。」

為了方便訓練及增進團隊感情，隊員都住在俱樂部提供的宿舍內，宿舍內也有食堂、健身房以及籃球場。記者實際參觀，發現食堂提供的菜色相當豐富，健身房的設備也相當完備，跑步機、重訓器材一應俱全，顯示俱樂部對隊員的營養均衡、身體健康非常關心。

▼XQ電競俱樂部內的健身房。

劉一非表示，俱樂部對選手的培訓不只是技術，也要在日常生活及品行下功夫，「我們的管理主要分兩塊，首先是『規章制度』，我們在行為、訓練、生活習慣上都有細緻的制度，不過執行起來也有難處，因為選手年紀小，又不喜歡被約束，偶爾都會發生矛盾。」

當有矛盾產生時，就要靠第二塊，也就是「溝通」，劉一非提到，規章制度是比較硬性的東西，選手因為年齡、歷練的關係，較難理解背後的意義，人與人之間的交流是很重要的，我們會透過溝通技巧來讓選手知道遵守規章制度，以及保有良好生活習慣及品行的重要性。

▼團練室內掛著《王者榮耀》地圖，以利選手們研究戰略。

劉一非強調，只有生活習慣是健康的，品行是積極向上的，才能打出好的比賽，也才有資格作為粉絲喜愛的對象，「我們不希望一個不自律、有惡習的人出現在俱樂部，當然，我們的戰隊裡面也沒有這樣的選手。」

電競選手的黃金年齡為18至25歲，隨著年紀增長，反應能力會急速下降，XQ俱樂部也會提前協助選手做職涯規劃，劉一非表示，新加入的選手對未來可能較無規劃，就是專注在比賽上，但年紀稍長的選手，因為歷練較多、接觸的人也多，對未來多少都有一些想法。

劉一非認為，電競產業需要的人才面向相當廣，不是只有選手，還有主播、賽評、教練等，選手若對主播、賽評有興趣，俱樂部會為他們安排相關的課程，包含口語、儀態，還有常識課程，給選手的未來更多保障，「其實很多線上的教練、賽評，都是選手出身的，過去的參賽經歷，不只成為他們新職涯的養分，也是電競產業永續發展的好例子。」