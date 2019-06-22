機車沒油顧路母熱到中暑　女兒急哭警推車500公尺解圍助加油

▲桃園市平鎮區朱姓母女檔，22日外出共乘機車騎到半路沒油，巡警協助推至附近加油站加油。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市22日朱姓婦人與女兒共乘機行經平鎮區延平路段，因油料耗盡無法發動，婦人一路推車尋找加油站，但室外氣溫高達33度，朱姓母女熱到中暑坐在路旁，巡邏員警經過伸出援手，將機車推到500公尺外加油站加油，解決朱姓母女免於在酷暑下發生意外危險。

平鎮警分局平鎮派出所所長姚金寶指出，22日上午9時許，巡邏警網行經平鎮區延平路3段時，發現路邊坐著一名婦人，身旁還有一名少女在哭泣，巡佐呂明欽、警員蔡孟志見狀停車查看。

▲桃園市平鎮區朱姓母女檔，22日外出共乘機車騎到半路沒油，巡警協助推至附近加油站加油。（圖／記者沈繼昌翻攝）

員警發現48歲的朱姓婦人疑有中暑現象，就讀高中的女兒則在旁焦急哭泣，女兒說，母親一早就載她從住家出發到平鎮區某醫院看病，但騎到一半機車沒油無法啟動，母女兩人頂著33度高溫，一路牽機車找尋加油站，因太熱母親有中暑現象，她不知道如何處理站在一旁哭泣。

員警立即提供飲水讓母女飲用，警員蔡孟志協助牽機車至500公尺外的加油站加油，朱姓母女見員警熱心協助，頻頻道謝致意，直說見到「活菩薩」顯靈幫忙。

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