德夯大峽谷白霧環繞美爆！　矮寨大橋直入雲中…長到沒盡頭

▲湘西德夯景區「問天台」。（圖／記者王致凱攝）



記者王致凱／吉首報導

位於湖南省吉首市西部的德夯大峽谷風景名勝區，地處雲貴高原東麓，峽谷垂直高度約500公尺左右，整個峽谷絕壁高聳，自然風光秀麗，而繚繞的雲霧則有如一層神秘的面紗。峽谷下方就是德夯苗寨。在峽谷的上方，則橫跨著一座跨度達1176公尺的「矮寨大橋」，每當雲霧飄來時，就有如行走在天際一般，宛如置身仙境。

德夯大峽谷距離吉首市約24公里，由各種斷崖、石壁、峰林、瀑布組成，屬於典型的喀斯特地形，又稱為溶蝕地形、石灰岩地形；有別於張家界的「陽剛」氣息，被雲霧環繞的德夯大峽谷，似乎更顯娥娜秀雅。

在德夯峽谷中，天問台是每一位遊客都想看一眼的美景之一，沒有任何一位旅人能抗拒其魅力。這是一處被削平的孤獨山嶺，四面山巒環繞，前方則是萬丈深淵，站上這裡，彷彿就像真的能與大自然對話一般。

▼遠眺問天台與後方的群峰。（圖／記者王致凱攝）

矮寨懸崖棧道為於德夯大峽谷絕壁之上，全長1.5公里，其中透明玻璃棧道長度100公尺，而距離谷底的垂直落差則高達500公尺；從棧道上觀賞大峽谷千變萬化的山峰和雲海，不僅能欣賞山峰中最險峻的地帶，還能體驗由玻璃棧道帶來的感官刺激，每當吹起雲霧時，看著前方若隱若現的棧道，彷彿有一種漫步在雲端上的錯覺。

▲德夯峽谷矮寨棧道，距離谷底約500公尺，令人看了頭皮發麻。（圖／記者王致凱攝）



除了棧道之外，矮寨另一項奇觀就是赫赫有名的「矮寨大橋」。大橋於2012年3月正式通車，主跨1176公尺，建成時為世界峽谷中跨徑最大的懸索橋。矮寨大橋採雙層設計，道路下方設有觀光用人行步道，走在矮寨大橋上向下看，立刻就能看見谷底的德夯苗寨，以及另一項公路奇觀「盤山公路」。

▲矮寨大橋深入雲中，彷彿沒有盡頭。（圖／記者王致凱攝）



德夯苗寨號稱是湘西保存最完整的苗族古村落，村落中隨處可見傳統的吊腳樓建築、水車等，親自體驗苗族文化，感受苗族人的熱情與純樸。在苗族習俗中，遠道而來的客人得通過「攔門歌」才能進入村寨，不時有遊客被這些穿著華麗的苗族女孩惹得滿臉通紅。

▲德夯苗寨男女對歌。（圖／記者王致凱攝）



從德夯苗寨繼續深入山谷，大約15分鐘腳程就能抵達中國第一高的流紗瀑布，垂直落差高度216公尺，銀白色河水宣洩而下，瀑布後方則形成一個天然的「水濂洞」，遊客可以從瀑布後方通過，從不同角度欣賞瀑布之美。

▲山谷中的德夯苗寨。（圖／記者王致凱攝）



苗族是中國第五大民族，傳說中苗族人為蚩尤的後裔，當年在涿鹿與被黃帝擊敗後往男方遷徙，逐漸形成現在苗族。苗族擁有許多獨特的文化和藝術，其中較具代表性的包括苗鼓、苗畫等技藝。

苗畫與苗繡都是湘西苗族的代表性傳統文化，也是中國非物質文化遺產之一。苗畫第三代傳人梁德頌表示，是「先有繡，再有畫」，苗畫是由苗繡逐漸發展而來的獨特藝術，特色在於顏色豔麗，並利用深色畫布凸顯出色彩的強烈對比性。苗族先民透過加工礦物質原料慢慢獲得各種顏色的顏料，以大自然中的五種顏色分別代表「金、木、、水、火、土」彼此搭配顏色，取材多來自自象徵吉祥的寓意，例如典型的「龍鳳呈祥」等。

苗畫中蘊藏的文化元素很多，包括從盤古開天闢地到苗族人遷徙等許多神話傳說。梁德頌表示，苗族人畫的龍頭乍看像是一隻蝴蝶，沒有兇猛的感覺，象徵的是一種和諧、平和的寓意，體現苗族人愛好和平，希望安寧的意思。湘西州博物館收藏一幅《酉水流金慶華誕，呂洞溢彩鑄輝煌》圖，就是由梁德頌歷時6個月時間繪成，長度6.92公尺，寬1.4公尺，為世界上最大的手工苗畫作品。

▼苗畫第三代傳人梁德頌。（圖／記者王致凱攝）

