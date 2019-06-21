嘿咻後驚見「好市多套子破洞」　人妻傻眼：久久來一次就中招

▲網友表示，「套子也是有效期和保存方法的，使用前還是要檢查一下喔。」（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

差一點就要生第二胎了。一名女網友在臉書「爆怨公社」抱怨，自己生完孩子後久久未開機（嘿咻）一段時間，日前好不容易找到空閒時間，就跟隊友說「趕快來交功課」，但不料做完後她卻發現，好市多買來的套子竟然有破洞，嚇得她立刻買事後藥來吃。文章曝光後也立刻引發討論。

原PO在臉書「爆怨公社」抱怨，自己生完小孩後久久未開機，好不容易找到空閒「喜滋滋的跟隊友說趕快來交功課」、「殊不知在使用完畢後發現，套子居然有破洞，滴滴答答的在流」、「我不會告訴大家我在好市多買的，商品是全新，吃顆事後壓壓驚。」

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▲原PO使用好市多買來的保險套，結果做完才發現套子竟然破洞了。（圖／翻攝自爆怨公社）

文章曝光後，立刻引發網友熱烈討論，有人說：「恭喜老爺，賀喜夫人」、「保險套文發完了，應該發驗孕棒文了」、「結紮是個不錯的選擇」、「恭喜買中套皇，真是萬中選一呢」、「會不會太激情，磨破了」、「生命總會找到出路」、「保險套只有99%避孕，您剛好是那1%意外」、「命中注定，來了也是緣份啦」。

但也人覺得會不會是原PO使用方式錯誤導致破洞，有人說：「套子有限期是常識吧」、「可能剛好拿到瑕疵品」、「不要插太久，乾了繼續會破」、「會不會是拆套過程中撕到，戴套時被指甲劃到等」、「太乾的話也會磨破喔，請使用潤滑液」、「套子也是有效期和保存方法的，要不要先檢查一下。」