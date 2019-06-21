菸抽一半...黑黑一團靠過來！役男嚇傻「白色深V」逛校園　專家：S型快跑

地方中心／台東報導

台東霧鹿國小替代役男21日凌晨1時許突看到一團黑黑的東西，靠近圍籬一看居然是熊，嚇到睡意全消，並慢動作拿手機拍下黑熊逛大街的樣貌，看牠慢慢走開消失在黑夜草叢中。霧鹿派出所長洪昌耀接獲報案後，清晨會同林務局人員察看，並以廣播器宣導「熊出沒請注意，切勿驚恐、慢慢後退，安靜離開最安全」。

▲台灣黑熊胸前白色深V是最大特徵。（圖／記者楊鈞典翻攝，下同）



所長洪昌耀表示，接獲報案指稱有熊出沒在校園附近，因此前往查看，雖然沒有看到熊的本人，但為了大家安全，也速請村長廣播，請村民小心。而報案的替代役描述，當時在抽菸，還以為自己眼花，結果定睛看發現真的是一隻熊，趕緊拿起手機拍下台灣黑熊逛大街的模樣。

▲替代役（右）到現在還餘悸猶存。



林務局人員則表示，黑熊可能是下山覓食，只要不受激怒或是驚嚇，應該不會主動攻擊，若上山真碰到熊，千萬別爬樹，倒是可以學學變身「忍者龜」，或是採S型的跑法快步跑離，如果大S型跑法還能幸運加上下坡地形，才是逃生上策。

另外分局長潘仕能也表示，若有遇到黑熊，千萬不要輕舉妄動，不要有任何攻擊行為，更不可有任何（意）獵捕行為，以免觸法；尤其，目前正逢暑假期間，學生們千萬不要一時好奇及逞英雄，若要前往附近山區野溪烤肉或是野營者，一定要隨時提高警覺。

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