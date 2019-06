國際中心/綜合報導

法國在當地時間21日上午6點50分發生規模4.3地震,根據美國地質調查局(USGS)資料指出,震央位於法國維耶爾(Vihiers),震源深度僅3公里為極淺層地震,南部波爾多與北部諾曼第等區域都能感受到這波強烈搖晃,儘管強度僅列為中級,但在法國還是相當罕見。

目前尚未發布任何海嘯警報,至於是否有死傷人數仍在調查中。

Woke up to an earthquake in France this morning! Only a 4.3 but enough to shake my house for a bit! #vihiersearthquake #franceearthquakehttps://t.co/GisXxIfeX9