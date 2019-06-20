長榮空服罷工！ 松山機場國內線20日無影響　最新異動今晚10點公告

▲長榮工會今下午啟動罷工行動。（圖／記者陳涵茵攝，下同。）

記者陳涵茵／台北報導、攝影

長榮航空勞資協商20日破局，工會空服員下午四點正式啟動罷工行動，長榮航空於桃園機場入境、出境航班首當其衝受影響今日共16航班取消，另外，從台北松山機場出發國內外航班，目前尚無航班取消或異動，近日搭乘長榮航空旅客需密切注意最新航空消息。

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▲立榮航空國內線航班無受到影響。



今日松山機場下午4點後班機，國內線僅立榮航空B78769飛往南竿受天氣影響取消；國際線長榮航空飛往羽田、虹橋、天津班次皆無受到罷工行動影響。

長榮航空於松山機場起飛航班多為共掛航班衝擊較小，不過仍有許多遊客擔心行程受影響，紛紛向地勤人員詢問。其中預計前往虹橋的劉姓旅客則對罷工事件表示關切：「罷工多少會受到影響，我覺得很同情長榮（員工），因為他們沒有工會，從來都沒有工會，覺得長榮公司多少也有些責任。」

▲乘客向地勤人員詢問航班異動。



長榮航空則表示，桃園市空服員職業工會於20日16時發動突襲式罷工行動，已對無辜的旅客、員工及相關旅遊業者造成莫大的衝擊及不便，長榮航空已立即成立緊急應變小組，並盡最大的努力全力動員，在政府、友航及相關旅遊業者的協助下，共同疏運旅客，並盡一切所能降低對旅客的影響，長榮官方表示今日晚間10點會再次更新明日最新航班異動消息。

▲長榮航空從松山機場起飛航班。（圖／擷取自松山機場官網）



提醒旅客，若對後續行程受影響感到憂心及恐慌，最新航班取消或異動將隨時更新公佈於長榮航空罷工專區網頁、手機APP或臉書，旅客也可撥打至長榮航空服務中心02-2501-1999查詢相關訊息。