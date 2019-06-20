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一場聚會開啟他的私廚人生！脫下白領換廚袍「10年煮出海島精神」　李安也青睞

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攝影中心謝婷婷／採訪報導

10年前的一場朋友聚會，開啟他的私廚人生。從事私廚工作已經10年的Victor，原本是一位白領業務，時常東南西北奔波服務客戶。因為興趣使然，下班後常會鑽研料理，他從電影中自學烹飪技巧，並將煮好的料理照片放臉書，跟親朋好友們分享心得。某次，受邀去朋友聚會擔任廚師工作，料理得到朋友們熱烈迴響，廣為宣傳，從此一腳踏入私廚領域，把興趣直接當成工作。▲ 為了興趣跟夢想的斜槓上班族 必須花更多的時間去實踐。（圖／記者謝婷婷攝）

▲ 為了興趣跟夢想的斜槓上班族 必須花更多的時間去實踐（圖／記者謝婷婷攝）

Victor表示，讓私廚收入能夠穩定，他會自行降價，或去烹飪教室教課，增加知名度同時也多存點「專職私廚」的本錢，「一人兼多職」的時光就這樣持續很多年。

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雖然收入不穩定，但私廚這份工作對Victor來說還是很有趣，因為沒有固定菜單，客人可以自選用餐空間，而廚師本人則要針對客人的需要，規劃適量且符合聚會主題的餐點。「不可以一成不變的單向去執行，而是要用心去體會，再替客人找到最適合他們的餐點規劃。」

▲私廚需要的不只料理技術 對於菜單整體的設計也得有自己獨到的眼光。（圖／記者謝婷婷攝）

▲ 私廚需要的不只料理技術 對於菜單整體的設計也得有自己獨到的眼光（圖／記者謝婷婷攝）

Victor的努力也被大導演李安團隊看到。他透露，有次接到李安導演的電影「少年PI」首映會慶功宴，導演的團隊來自世界各地，而活動在導演的故鄉台南舉辦，Victor花心思將台南名產虱目魚、具台灣風味的螺肉蒜、摩洛哥香料的燉肉...等納入晚宴菜單，成功在晚宴菜色上展現文化融合，以及廣納百川的台灣海島精神。

10年前私廚不多，第一次認識Victor的人，都沒人知道他為什麼要去別人家煮飯，甚至以為他是辦桌的總鋪師。如今私廚市場競爭激烈，在同業削價競爭下他開始思考自己的定位，並在找出了另一條生路「露營私廚」。

▲ 山不轉路轉 從豪宅室內的廚房走向山林海邊的篝火。（圖／記者謝婷婷攝）

▲ 山不轉路轉 從豪宅室內的廚房走向山林海邊的篝火（圖／記者謝婷婷攝）

「願意在戶外用餐的人，心境都滿開闊的」Victor表示，在餐廳裡，你有辦法在固定時間內出多少菜色，但在戶外氣候成了最大變數，料理時間會隨著「風大、低溫、下雨」而有所變化，私廚必須藉由經驗累積，下意識的處理，並邀請客人一起參與其中，感受因環境變化而各種不同的「露營私廚」魅力。

Victor認為露營私廚就像是「餐桌上的導遊」，露營私廚工作並不只是把食物準備好、端上桌而已，更重要的是要引導在吃的人「去體驗這個食物」，感受當下環境帶來的共鳴，把他自己看見的美食的世界，透過料理帶到客人的面前。

▲ 露營私廚追求的是 餵飽食客的同時也帶給他們不一樣的視野。（圖／記者謝婷婷攝）

▲ 營私廚追求的是 餵飽食客的同時也帶給他們不一樣的視野。（圖／記者謝婷婷攝）

Victor坦言「露營私廚的工作是很耗體力的，尤其是一人廚房，又得上山下海的」，不過對於熱愛私廚工作的他仍無法忘懷。Victor說，每次執行任務的景點，這輩子有可能「只會去一次」，能親眼見到雲海在山間流動、抬頭就看見的滿天星斗等，這些都是很難得的體驗。另外，「把客人變朋友」一起創造不同的難忘回憶，更是這份工作特有的經歷。

Victor感性的說，「人就活一次，把自己有興趣的東西變成工作專長，在實踐夢想時，你也會忘記其中有多辛苦，付出了多少。」大膽的放手實踐會比一成不變的枯燥生活，來得有趣太多了。

▲ 人生只有一次 放手大膽地實踐夢想。（圖／記者謝婷婷攝）

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關鍵字：私廚

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