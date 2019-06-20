湖南父子自稱被外星人托夢　花17年建「地球基地」

▲湖南兄弟二人和父親稱見過外星人，還花了17年建立了外星人在地球的落腳點。（圖／翻攝自《澎湃新聞》）

大陸中心／綜合報導

外星人是否真的存在我們生活的這個空間裡？這個問題讓科學家和學者們爭議了許久仍沒有定論。湖南省有父子三人，不僅相信有外星人，自稱「受外星人的委託」 ，還花17年修建了它們在地球的基地，取名：外星人科研站。他們稱，「科研站裡有很多碑文都是外星人留下的」。

據《澎湃新聞》報導，湖南省麻陽縣的三家村有一座「外星人科研站」，建在半山腰，周圍已綠樹成蔭，大門兩邊還掛著一副對聯「兩球星人親兄弟， 天下知我有幾人」。

科研站是向寬鬆和他兩個兒子向玉義和向玉生修建的，已經建了17年。向寬鬆曾經和媒體說，「名叫李天旋和唐旋的兩個東升球人1987年托夢，讓他建一個科研站，可以在地球落個腳」。

兒子向玉生說，「父親第一次見到外星人，是在上世紀60年代，當時還以為是壞人，第二次外星人才亮明身份，說他們來自東升球，之後幾乎天天在他們家，前年4月20日走的」。按照他們的敘述，是跟外星人關係夠熟才被委以重任。

他們還稱，科研站裡有很多碑文都是外星人留下的，比如「外星人致地球世界各國們眾官員的公開信」 ，正中間還有個人形雕塑，「是被號稱東升球的神公廖志成，相當於東升球上的一家之主」。

▲位於湖南省麻陽縣的「外星人科研站」。（圖／翻攝自《澎湃新聞》）

因為建科研站這件事情，四十多歲的向玉生和老婆離婚了，最窮的時候，連孩子的學費都交不起。但有人說要來投資搞旅遊開發，兩兄弟一口回絕，認為觸碰到了底線，「人家（東升球人）那麼大老遠到這個地方來，然後你搞旅遊開發，你說行不行？即使一年給我一百億一千億，我也不願意。」

在父親向寬鬆去世後，向玉生認為父親完成了他的歷史使命，「父親是直接升空，被外星人接走的」。向家兩兄弟相信，做的事情有一天能被記錄到歷史中。

不過對於這父子三人，村裡有各種猜測和評價。有人說是「神經病」，也有人猜是因為向寬鬆的心結「他有一個弟弟向寬長，後來生病死了，因為太思念弟弟，才出了這種想像」。

▼外星人科研站裡面的碑文。（圖／翻攝自《澎湃新聞》）