女騎士暗夜撞水牛殞命…路旁「2頭嫌疑牛」逗留！警逮回分駐所

▲女騎士撞上水牛摔車倒地昏迷，經送醫搶救後仍宣告不治身亡。（圖／民眾提供，下同）

社會中心／綜合報導

台東縣東河鄉省道台11線七里橋路段16日深夜發生死亡車禍，一名女騎士疑似因為天色昏暗，撞上一頭在道路上散步的水牛，當場連人帶車摔躺在地，經送往台東馬偕醫院搶救後，仍於深夜11時許宣告不治身亡；目前整起車禍案件台東縣成功分局警方已經介入調查，當下還在路邊發現2頭逗留牛隻，雖不確定是否就是「肇事牛」，但為避免再發生事故，已先行將2頭牛帶回分駐所。

「她撞到水牛了！」目擊民眾指出，16日晚間8時許她駕車行經七里橋，當時夜色相當昏暗，他突然發現前方車輛緊急剎車，急忙也跟著踩下剎車，並下車一探究竟，才走沒幾公尺，就發現前方一輛機車倒地，一旁還有名女騎士呈現「大字型」倒臥路中央，這才發現女騎士因不察路況而撞上水牛倒地。

救護車在獲報後抵達現場，當時熱心的民眾正在協助進行CPR，試圖挽救女子性命，無奈事後女子被送往台東馬偕搶救後，仍於當天深夜11時許宣告不治身亡。

據悉，台11線公路兩側田野間常有農友飼養牛隻，牛群也曾闖上馬路釀成意外，先前還有車輛撞到凹毀，也有水牛因車禍而死亡，因此公路總局還特地在台11線沿路設下「小心水牛」的警告標誌，但仍無法阻止憾事發生。

在車禍案發生後，成功分局警方已經介入調查，並率先在路旁發現2頭水牛逗留，雖然難以認定是否就是肇事牛隻，但為避免再發生事故，已先行將2頭牛帶回分駐所中安置；警方指出，後續除了追捕肇事水牛外，還要查明飼主、追究相關刑責，但因刑事案件偵查不公開規定，相關案情難以透露。