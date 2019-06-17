女童調皮走失在超商哭鬧　警掏腰包買糖果助返家

▲女童調皮走失在超商哭鬧 宜警掏腰包買糖果暖心助返家。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

勇猛警察遇到哭鬧的小妹妹，差點沒輒！還好警員暖心以糖果哄這名在超商內哭鬧的走失女童走，並幫女童找到正在操場上運動的家人，順利將女童交由家人帶回返家。

「好了，不要再哭了，妳媽媽呢？」，女童哭說「我要吃糖果！」，警員自掏腰包買糖果給女童後說：「我帶妳回家，走！去找家人」。

宜蘭分局延平派出所警員胡新國、林佑昇日前擔服巡邏勤務，於19時許接獲民眾報案，稱於宜蘭市陽明二路超商內，發現1名年約6歲走失的女童，警員到場時，見女童一直坐在超商地板上哭泣，且對於員警提問皆不願回答。

後經林員耐心向女童表達善意，並購買超商糖果給女童安撫其緊張情緒，女童才漸漸停止哭泣，此時恰巧有女童住處鄰居經過，向警方稱其家人在附近國小操場散步，並協助牽著女童帶同警方至學校操場找尋家人。

所幸女童家人正在操場上運動，順利將女童交由其家人帶回返家，並叮嚀與女童一同出來嬉戲的哥哥要落實保護好妹妹之責，以防發生意外之憾事。

經了解發生經過，警方也趁機對女童機會教育、犯罪預防宣導，深夜問題多，勿再調皮讓家人擔心，也提醒女童家屬要多留意女童去向，避免憾事發生。家屬對於女兒的調皮造成大家的困擾表達歉意，並感激警方幫忙女兒返家。