防制街頭暴力及酒駕　宜警宣導業者簽署「共同維護治安」宣言

▲▼宜縣警察局為有效防堵街頭暴力、酒後鬥毆及酒駕發生，將防範觸角擴及民間相關業者，除宣導在類似狀況發生時的處理措施外，雙方並簽署「共同維護治安」宣言，展現共同打擊街頭暴力、防制酒駕的決心。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導



為有效防堵街頭暴力、酒後鬥毆及酒後駕車事件發生，宜縣警察局將防範觸角擴及民間相關業者，除宣導在類似狀況發生時的處理措施外，雙方並簽署「共同維護治安」宣言，展現共同打擊街頭暴力、防制酒駕的決心。這次加入宣導行列之業者計有25家。

宜縣警察局局長吳坤旭表示，街頭暴力及酒後駕車，除造成許多傷亡外，亦可能波及無辜民眾，並影響社會秩序；該除持續執行擴大臨檢及交通大執法外，亦將防範觸角深入民間，實施酒駕強勢執法、溯本斷源擴大宣導活動，最主要的目的就是要全民動員，事先預防酒駕行為，讓酒後的民眾無法駕車，徹底根絕酒駕的惡習。

吳坤旭強調，打擊街頭暴力及取締酒後駕車將是該局持續執行的工作重點，這次將藉由深入民間之方式，宣導業者簽署「共同維護治安」宣言，展現共同打擊街頭暴力、防制酒駕的決心。

該局也於7日晚間起，由各警分局長率隊執行擴大臨檢勤務，並親自向相關業者進行宣導，各相關業者也均願意配合警方各項防範措施，同時簽署「共同維護治安」宣言，這次加入宣導行列之業者計有25家。