取消Uber Eats訂單1千多元遭沒收！　民眾質疑：錢去哪了？

▲有民眾在Uber Eats上取消訂單，1千多元的款項被沒收。（圖／翻攝自Uber官網）

記者徐溱謐／綜合報導

有民眾向《ETtoday新聞雲》投訴，使用美食外送APP 「Uber Eats優食」訂購餐點，結果取消訂單後卻依然被扣款，向客服反應對方也表示無法退還1千多元的費用，訂單店家則表示只有完成訂單才會收取費用，讓他質疑多收的款項到底去哪裡？對此Uber Eats表示，「平台未進行該筆訂單的配送所以不會收取服務費，而餐點成本，會提供餐廳。」

台北一名簡姓民眾14日晚上在Uber Eats平台上訂餐，結果發現自己忘了輸入優惠代碼，立即取消訂單並重新點餐，也立刻聯絡客服，但對方表示他先前已經有一筆訂單使用「特許退費」，所以這次將不再退還餐點費用，讓他不滿地說，「相同的品項只拿到一份餐點你跟我收兩次錢我覺得非常不合理！」

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▲訂單店家表示沒有確認訂單，也沒有開始作業。（圖／翻攝自Uber粉絲專頁）

當下他打電話給客服，對方依然鬼打牆地說一切都在APP上面處理，於是他只好打電話向店家求助，「他們告知我說他們並沒有確認訂單，是系統確認，他只收到我取消的訂單，所以沒有開始接單，也沒有作業。」店家也認為只有出一份餐點，所以不應該向他收取2次的餐點費用，應該要退款，但依然沒有辦法解決問題。

外送員送達餐點時，他也告知對方這個狀況，「他當下也幫我聯繫合作夥伴客服（當下開擴音），客服卻不斷跳針跟外送員說請客戶在APP上處理，而外送員也很無奈，當下開擴音客服人員不知道，還特意的告知外送員讓他不要處理這件事情！」一份金額1061的訂單，店家表明只有完成訂單才會收取費用，「那請問多收的費用去哪邊了？」

▲外送員也無法協助處理訂單相關問題。（圖／翻攝自Uber官網）

針對這件事Uber Eats向《ETtoday新聞雲》記者說明，「經確認，餐廳當時皆有確認接單，消費者第一筆訂單是在餐廳接單後取消，因此根據平台政策，顧客送出訂單而餐廳端也已經接受訂單之後所取消的訂單皆會有餐點費用；而且，消費者訂餐後要取消，按下取消時，App會推播通知提醒消費者此時取消是需要收費。針對這筆訂單，平台未進行該筆訂單的配送所以不會收取服務費，而餐點成本，會提供餐廳。」

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