　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

取消Uber Eats訂單1千多元遭沒收！　民眾質疑：錢去哪了？

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

UberEATS。（圖／翻攝自Uber官網）

▲有民眾在Uber Eats上取消訂單，1千多元的款項被沒收。（圖／翻攝自Uber官網）

記者徐溱謐／綜合報導

有民眾向《ETtoday新聞雲》投訴，使用美食外送APP 「Uber Eats優食」訂購餐點，結果取消訂單後卻依然被扣款，向客服反應對方也表示無法退還1千多元的費用，訂單店家則表示只有完成訂單才會收取費用，讓他質疑多收的款項到底去哪裡？對此Uber Eats表示，「平台未進行該筆訂單的配送所以不會收取服務費，而餐點成本，會提供餐廳。」

台北一名簡姓民眾14日晚上在Uber Eats平台上訂餐，結果發現自己忘了輸入優惠代碼，立即取消訂單並重新點餐，也立刻聯絡客服，但對方表示他先前已經有一筆訂單使用「特許退費」，所以這次將不再退還餐點費用，讓他不滿地說，「相同的品項只拿到一份餐點你跟我收兩次錢我覺得非常不合理！」

請繼續往下閱讀...

Uber計畫在台推出「UberEATS美食外送服務」。（圖／翻攝自Uber粉絲專頁）

▲訂單店家表示沒有確認訂單，也沒有開始作業。（圖／翻攝自Uber粉絲專頁）

當下他打電話給客服，對方依然鬼打牆地說一切都在APP上面處理，於是他只好打電話向店家求助，「他們告知我說他們並沒有確認訂單，是系統確認，他只收到我取消的訂單，所以沒有開始接單，也沒有作業。」店家也認為只有出一份餐點，所以不應該向他收取2次的餐點費用，應該要退款，但依然沒有辦法解決問題。

外送員送達餐點時，他也告知對方這個狀況，「他當下也幫我聯繫合作夥伴客服（當下開擴音），客服卻不斷跳針跟外送員說請客戶在APP上處理，而外送員也很無奈，當下開擴音客服人員不知道，還特意的告知外送員讓他不要處理這件事情！」一份金額1061的訂單，店家表明只有完成訂單才會收取費用，「那請問多收的費用去哪邊了？」

UberEATS。（圖／翻攝自Uber官網）

▲外送員也無法協助處理訂單相關問題。（圖／翻攝自Uber官網）

針對這件事Uber Eats向《ETtoday新聞雲》記者說明，「經確認，餐廳當時皆有確認接單，消費者第一筆訂單是在餐廳接單後取消，因此根據平台政策，顧客送出訂單而餐廳端也已經接受訂單之後所取消的訂單皆會有餐點費用；而且，消費者訂餐後要取消，按下取消時，App會推播通知提醒消費者此時取消是需要收費。針對這筆訂單，平台未進行該筆訂單的配送所以不會收取服務費，而餐點成本，會提供餐廳。」

相關閱讀：取消Uber Eats訂餐「沒出餐也沒退款」　業者：餐廳接單即有成本

ET快訊
網瘋傳「姊夫睡女友」！綠帽男大鬧婚禮賓客全傻了：比八點檔狂
秋行軍蟲已有55隻成蟲！全台18日起啟動「強制噴藥」防治
阿公出殯！媳「帶女畢旅」超強硬　婆婆勸低調她竟反嗆..網怒了

關鍵字：Uber Eats,取消訂單,退款,信用卡,成本,餐廳,沒收

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

這刻等10年！文策院第一屆董監事會議　丁曉菁、陳珊妮、聞天祥堅強陣容聚首

直擊荔枝椿象產卵！屁股吐「一顆顆綠珍珠」黏紗窗　母女嚇壞：太噁了

闊別6年！九曲洞步道24日試行開放　輕鬆遊交通指南報你知

郵局加薪案藏「主管雙重加薪」遭質疑　中華郵政工會說話了

滿滿的怨念！公車門旁「狂強調10次」下車請按鈴　司機現身…吐75字超心酸

高雄今也發現秋行軍蟲成蟲入侵！全台僅剩4縣市未淪陷

秋行軍蟲18縣市淪陷捕55隻成蟲！全台18日起啟動「強制噴藥」防治

男友考公職！試場被請求「借旁邊的瞄一下」遇整群人作弊　惹眾怒：不要臉

取消Uber Eats訂單1千多元遭沒收！　民眾質疑：錢去哪了？

電影看一半現身！男友「路上塞車」基隆妹秒放生　原因曝光...網狂喊恭喜

驚喜第4胎！妻車上羊水破「急卸貨」 夫焦急狂吼...4分鐘畫面暖哭網友

聽力大考驗！鋼琴家彈奏6台琴　價格從85萬~1010萬有什麼差別？

貓貓勤減肥！1分鐘55下仰臥起坐　超標準動作...狂練「六塊肌」XD

台版迪士尼城堡、薰衣草森林　特搜新竹一日遊「7大私房景點」

聰明浣熊吃果子只挑櫻桃XD　其他「丟外野場」網笑：很識貨

羅志祥「挖牆腳」笑開懷被韓庚逮到　積極收買人心...選手：以為是他戰隊的人！

任賢齊台上大喊：唱X小！　 嗆聲茄子蛋全場嗨爆

少年患C字駝背！求診遭拒超無助 飛澳洲求醫...10天後「奇蹟挺直」

《逃犯條例》緩修法　林鄭月娥：因台灣不接受移交建議

街訪「台北文青」嗜好超特別　五月天中槍！2人喊：不太行

這刻等10年！文策院第一屆董監事會議　丁曉菁、陳珊妮、聞天祥堅強陣容聚首

直擊荔枝椿象產卵！屁股吐「一顆顆綠珍珠」黏紗窗　母女嚇壞：太噁了

闊別6年！九曲洞步道24日試行開放　輕鬆遊交通指南報你知

郵局加薪案藏「主管雙重加薪」遭質疑　中華郵政工會說話了

滿滿的怨念！公車門旁「狂強調10次」下車請按鈴　司機現身…吐75字超心酸

高雄今也發現秋行軍蟲成蟲入侵！全台僅剩4縣市未淪陷

秋行軍蟲18縣市淪陷捕55隻成蟲！全台18日起啟動「強制噴藥」防治

男友考公職！試場被請求「借旁邊的瞄一下」遇整群人作弊　惹眾怒：不要臉

取消Uber Eats訂單1千多元遭沒收！　民眾質疑：錢去哪了？

電影看一半現身！男友「路上塞車」基隆妹秒放生　原因曝光...網狂喊恭喜

華南青少棒／林孟佶87球完投勝生涯最佳　桃園闖冠軍戰

章子怡宣布微博改名！　設立8年「稀土部隊」首揭背後原因

快訊／老鷹：畢書盡3場「大陸巡演」全取消！　歌迷傻眼了

先探／風力發電股受惠選舉行情

她「78字火星語」狂抱怨！網傻眼：看了4遍還是不懂　神人秒解析...全跪了

先探／原油股遭空襲　俄股逆勢創高

這刻等10年！文策院第一屆董監事會議　丁曉菁、陳珊妮、聞天祥堅強陣容聚首

超耿直小五生！　寫作文吐槽老師「29歲還沒有女朋友」

神桌前「送黃金」！歐告被唸完在佛前懺悔　網抓包：牠在睡覺

嬤剛下葬！託夢抱怨在異鄉　孫挖墳驚見「埋錯人」怒報案

生活熱門新聞

極品健身妹被神出！老司機暴動：..

喝一口酸的　清心店員「珍珠在換..

常買的肉攤沒開！她換一間遭老闆..

辦623…館長被陸封台　血虧破..

一張圖看一周天氣！下波變天時間..

長髮女「滿身血」倒車格　她走近..

吳念真PO蟲照　防檢局神回

7年級當藥師「高薪+工作單純」..

阿公出殯！白目媳帶女兒畢旅反嗆..

打工請假照露餡　網笑慘洗版：也..

女友生日買花　撞見綠爆一幕哭了

對流旺盛！新北桃園13縣市大雨..

窗戶「密集蟲卵」怕爆　網貼對照..

7歲孫買雞蛋全破　外婆臉鐵青知..

更多熱門

相關新聞

大叔吃飽掀衣挖鼻屎！嫩妹尷尬阻止反遭嗆

在餐廳見到這幕大概會食慾全失吧...一名女網友發文表示，16日晚間到餐廳用餐，驚見一名大叔吃飽飯後，先是在大庭廣眾之下挖起了鼻屎，而後又用手剔牙、把衣服掀起，讓疑似是大叔的女兒感到相當尷尬，一臉彆扭地阻止他，但他卻反嗆「我有犯法嗎？」，讓目睹這一幕的原PO感到相當感慨...

最夯4張哩程信用卡比較　不只換機票還能兌換飯店

雷皓明／消費糾紛都能算爭議款？

餐廳吃飯！蒼蠅囂張降落肉餅「產卵爆蛆」

Uber Eats要推「無人機」送餐服務

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 謝忻不倫阿翔 反送中遊行 林志玲結婚 王令麟 阿羅哈客運 金曲獎 NBA冠軍戰 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

快訊／Grace原諒阿翔了！「婚變後首發文」

浩子說話了！「1句話」早警告過偷吃下場爆拆夥

中將握手韓國瑜「單手插口袋」　照片真相曝

謝忻回應「Grace原諒阿翔發文」

極品健身妹被神出！老司機暴動：戀愛了

Grace吐露「最卑微心聲」無法放生阿翔

快訊／女騎士撞水牛亡！警追捕肇事牛

阿翔外遇…「人妻社團」掀恐慌！

謝忻「當Grace面告白阿翔」：兄弟我愛你！

喝一口酸的　清心店員「珍珠在換季」被罵爆

老翁在水塔洗澡大小便　住戶喝1年多臭水

酒店妹強脫海軍上尉三角褲　38秒露鳥片曝光

快訊／林鄭月娥聲明301字道歉了！

Grace護3孩嘶吼：你到底對我們做了什麼！

太妍罹患憂鬱症：過得不好！　低潮PO文「大家都是病患」

更多

最夯影音

更多

驚喜第4胎！妻車上羊水破「急卸貨」 夫焦急狂吼...4分鐘畫面暖哭網友

聽力大考驗！鋼琴家彈奏6台琴　價格從85萬~1010萬有什麼差別？

貓貓勤減肥！1分鐘55下仰臥起坐　超標準動作...狂練「六塊肌」XD

台版迪士尼城堡、薰衣草森林　特搜新竹一日遊「7大私房景點」

聰明浣熊吃果子只挑櫻桃XD　其他「丟外野場」網笑：很識貨

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面