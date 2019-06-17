出口減少準備稀土戰？　陸發改委：願意滿足各國發展需要





▲外界猜測，中國的稀土實力可能會給美國加壓。（圖／路透社）

大陸中心／綜合報導

全球都在猜測，稀土是不是大陸應對中美貿易摩擦的一個殺手鐧呢？發改委新聞發言人孟瑋17日在記者會上回應表示，將盡快推出措施，切實發揮好稀土作為戰略資源的特殊價值，「願意以稀土資源和產品滿足世界各國發展的正當需要」。

中國是全球稀土第一儲量大國，也是第一生產大國。早前傳出中方可能將限制對美出口稀土，改變經貿戰的戰局。據海關總署10日公佈的數據，5月稀土出口3639.5噸，月增長率下降約16%。外界揣測，中國已開始準備稀土戰。

孟瑋證實，發改委正和有關部門，收集近期三次稀土座談會上的有關意見和建議，逐條進行梳理研究，並將在深入調研和科學論證的基礎上，抓緊研究出台有關政策。與會專家也建議，要加強稀土出口管控，建立稀土出口全程追蹤和審查制度，發揮好稀土作為戰略資源的特殊價值。

他指出，當前全球產業鏈條緊密相連，環環相扣，沒有協同合作就沒有發展進步，「中國一直積極維護多邊貿易體系，支持經濟全球化，秉持開放、協同、共用的方針，推動中國稀土產業的發展，願意以稀土資源和產品滿足世界各國發展的正當需要。但是互利共贏需要各方誠意維護，某些國家罔顧世界貿易規則、破壞全球化產業鏈條，對此中國堅決反對。如果有誰企圖利用中國的稀土資源製造的產品反用於遏制、打壓中國的發展，中國也堅決反對。」

報導稱，中國國家主席習近平5月20日至22日在江西贛州考察期間，實地調研相關稀土企業，並就推動稀土產業綠色可持續發展作出重要指示，引發社會各界對稀土行業發展的熱議。

▼ 習近平考察稀土業。（圖／翻攝自新華網）