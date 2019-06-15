中華醫大畢典有創意　熊抱哥、小小兵人偶與師長校園巡禮

▲中華醫大畢業典禮校園巡禮由校長曾信超（右三）等師長與卡通動物人偶領軍歡喜慶畢業，並為畢業生代表撥穗及頒授畢業證書。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中華醫事科技大學6月15日舉行畢業典禮，日夜間部、研究所2260位畢業生，在師長與學弟妹的祝福下互道珍重再見，今年的畢業典禮8隻知名的卡通動物人偶穿梭會場，與畢業生開心互動，並找來新崛起的偶像團體玖壹壹壓軸演出，淡化畢業離愁，歡喜迎接人生下一個旅程。

中華醫大畢業典禮15日上午10時舉行，有別以往，今年的校園巡禮由火紅的LINE貼圖和卡通動物人偶擔任前導，熊抱哥、熊大、兔兔、佩佩豬、小小兵、小熊維尼和米奇、米妮等8隻可愛的人偶現身校園，與校長曾信超及學校主管、畢業班導師一起帶領畢業生前進會場，引來大家的驚喜和爭相拍照。

請繼續往下閱讀...

蔡英文總統以賀電祝福中華醫大畢業生，要據德弘毅，築夢踏實，離開校園後確立具體方向目標，汲取多元技藝證照，蓄積研發企劃能量共同為國家永續榮景貢獻心力。

畢業典禮由副校長兼教務長楊堉麟推薦本屆全體畢業生人數，請校長曾信超頒發畢業證書及撥穗，中華醫大董事會成員、前校長林壽宏、林金鵬、中山大學校長林國斌及各級學校代表、台南市立醫院院長蔡良敏等各界貴賓和家長以熱烈掌聲為畢業生祝賀。

曾校長時以學校新穎的教學設備及校園創新的學習環境、國際生成長等實景實例製成投影片，和各界貴賓、家長及畢業生分享學校這4年來的蛻變成果。曾信超校長並以「學習祝福、停止咒詛」的故事告訴畢業生，有一對父母因經常對兒子口出惡語、導致關係惡劣，親子如仇人。經諮商師建議停止對兒子的咒罵，多想他好的一面、多說他的好話試看看，沒想到這對父母接受諮商師的建議也付諸行動後，親子關係竟然慢慢的變好，重拾家庭和樂時光。

曾校長期勉畢業生，灑下詛咒的種子就收到詛咒，灑下祝福的種子，收成就是祝福；生命中要學習多與人為善，多祝福別人，多說好話，少說別人的壞話，帶著這樣的正向思維和態度與人相處，人際必能圓融，事業也能成功，請大家一起學習祝福別人。

新任董事長鄭啟瑞以自己創作的台語文四句聯來勉勵畢業生：「中華醫大通人知，培養尚好的人才，各行各業攏真愛，華醫名聲通四海」。鄭董事長表示，學校的發展需要大家共同努力，大家同心協心創造好名聲，因為中華醫大是大家的母校，期許每一位華醫人都能盡情發揮所長與母校共榮。

典禮上並由曾信超校長和各界貴賓頒發畢業生德智體群等各獎項，總計有225人獲獎，其中，市長獎由二護理四B林壬如獲得；台南市議長獎四製劑四A王琳絜、護五甲郭翊亭；家長會菁英獎有職安五甲馮于芹、幼保五甲盧雅靖、食營五丙蔡怡葶、護理五乙盧科銘、醫技五乙黃渝雅；大專優秀青年獎得獎的有夜二護理四A蔡欣雅等6人；體育成績優良獎獲獎有職安五甲張梓瑩等6人；學習特優獎有四數資四A郭庭豪等49人；服務獎有二醫技四A詹誌賢等44人；全國校友會菁英獎幼保五甲林佳緣、護理五乙王尹彤；台南市校友會菁英獎二護理四A陳玟淯、二護理四B丁湘芬；勤學獎有四食營四A卓家弘等20人；操行成績優良獎有四數資四A陳思豫等46人；全勤獎有四護理四A楊琇文等42人。

畢業典禮的壓軸則邀請偶像團體玖壹壹現場演唱，為畢業生送祝福及同樂，8隻卡通動物人偶也加入陣容，穿梭典禮會場隨音樂載歌載舞，沖淡畢業離愁。典禮的最後施放萬花筒彩帶，畢業生在紛飛的彩帶和師長的祝福聲中互道珍重再見，為典禮劃下完美的句點。