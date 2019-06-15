　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

中華醫大畢典有創意　熊抱哥、小小兵人偶與師長校園巡禮

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲中華醫大畢業典禮校園巡禮由校長曾信超（右三）等師長與卡通動物人偶領軍歡喜慶畢業，並為畢業生代表撥穗及頒授畢業證書。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲中華醫大畢業典禮校園巡禮由校長曾信超（右三）等師長與卡通動物人偶領軍歡喜慶畢業，並為畢業生代表撥穗及頒授畢業證書。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中華醫事科技大學6月15日舉行畢業典禮，日夜間部、研究所2260位畢業生，在師長與學弟妹的祝福下互道珍重再見，今年的畢業典禮8隻知名的卡通動物人偶穿梭會場，與畢業生開心互動，並找來新崛起的偶像團體玖壹壹壓軸演出，淡化畢業離愁，歡喜迎接人生下一個旅程。

中華醫大畢業典禮15日上午10時舉行，有別以往，今年的校園巡禮由火紅的LINE貼圖和卡通動物人偶擔任前導，熊抱哥、熊大、兔兔、佩佩豬、小小兵、小熊維尼和米奇、米妮等8隻可愛的人偶現身校園，與校長曾信超及學校主管、畢業班導師一起帶領畢業生前進會場，引來大家的驚喜和爭相拍照。

請繼續往下閱讀...

蔡英文總統以賀電祝福中華醫大畢業生，要據德弘毅，築夢踏實，離開校園後確立具體方向目標，汲取多元技藝證照，蓄積研發企劃能量共同為國家永續榮景貢獻心力。

▲中華醫大畢業典禮校園巡禮由校長曾信超（右三）等師長與卡通動物人偶領軍歡喜慶畢業，並為畢業生代表撥穗及頒授畢業證書。（圖／記者林悅翻攝，下同）

畢業典禮由副校長兼教務長楊堉麟推薦本屆全體畢業生人數，請校長曾信超頒發畢業證書及撥穗，中華醫大董事會成員、前校長林壽宏、林金鵬、中山大學校長林國斌及各級學校代表、台南市立醫院院長蔡良敏等各界貴賓和家長以熱烈掌聲為畢業生祝賀。

曾校長時以學校新穎的教學設備及校園創新的學習環境、國際生成長等實景實例製成投影片，和各界貴賓、家長及畢業生分享學校這4年來的蛻變成果。曾信超校長並以「學習祝福、停止咒詛」的故事告訴畢業生，有一對父母因經常對兒子口出惡語、導致關係惡劣，親子如仇人。經諮商師建議停止對兒子的咒罵，多想他好的一面、多說他的好話試看看，沒想到這對父母接受諮商師的建議也付諸行動後，親子關係竟然慢慢的變好，重拾家庭和樂時光。

曾校長期勉畢業生，灑下詛咒的種子就收到詛咒，灑下祝福的種子，收成就是祝福；生命中要學習多與人為善，多祝福別人，多說好話，少說別人的壞話，帶著這樣的正向思維和態度與人相處，人際必能圓融，事業也能成功，請大家一起學習祝福別人。

▲中華醫大畢業典禮校園巡禮由校長曾信超（右三）等師長與卡通動物人偶領軍歡喜慶畢業，並為畢業生代表撥穗及頒授畢業證書。（圖／記者林悅翻攝，下同）

新任董事長鄭啟瑞以自己創作的台語文四句聯來勉勵畢業生：「中華醫大通人知，培養尚好的人才，各行各業攏真愛，華醫名聲通四海」。鄭董事長表示，學校的發展需要大家共同努力，大家同心協心創造好名聲，因為中華醫大是大家的母校，期許每一位華醫人都能盡情發揮所長與母校共榮。

▲中華醫大畢業典禮校園巡禮由校長曾信超（右三）等師長與卡通動物人偶領軍歡喜慶畢業，並為畢業生代表撥穗及頒授畢業證書。（圖／記者林悅翻攝，下同）

典禮上並由曾信超校長和各界貴賓頒發畢業生德智體群等各獎項，總計有225人獲獎，其中，市長獎由二護理四B林壬如獲得；台南市議長獎四製劑四A王琳絜、護五甲郭翊亭；家長會菁英獎有職安五甲馮于芹、幼保五甲盧雅靖、食營五丙蔡怡葶、護理五乙盧科銘、醫技五乙黃渝雅；大專優秀青年獎得獎的有夜二護理四A蔡欣雅等6人；體育成績優良獎獲獎有職安五甲張梓瑩等6人；學習特優獎有四數資四A郭庭豪等49人；服務獎有二醫技四A詹誌賢等44人；全國校友會菁英獎幼保五甲林佳緣、護理五乙王尹彤；台南市校友會菁英獎二護理四A陳玟淯、二護理四B丁湘芬；勤學獎有四食營四A卓家弘等20人；操行成績優良獎有四數資四A陳思豫等46人；全勤獎有四護理四A楊琇文等42人。

畢業典禮的壓軸則邀請偶像團體玖壹壹現場演唱，為畢業生送祝福及同樂，8隻卡通動物人偶也加入陣容，穿梭典禮會場隨音樂載歌載舞，沖淡畢業離愁。典禮的最後施放萬花筒彩帶，畢業生在紛飛的彩帶和師長的祝福聲中互道珍重再見，為典禮劃下完美的句點。

ET快訊
韓國瑜大進場！12萬韓粉「眼眶全濕」高喊：總統好

關鍵字：中華醫大,畢典,熊抱哥,小小兵,人偶,校園巡禮

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

最實質畢業祝福　崑山科大送千萬創就業助學金

中華醫大畢典有創意　熊抱哥、小小兵人偶與師長校園巡禮

常買的豬肉攤沒開！她換一攤「遭老闆娘洗臉」　傻眼反擊網懂了：難怪買別家

嘉藥4千餘名畢生歡唱驪歌　校長以4C能力嘉勉

嘉藥生命勇士逆增上緣　樂頂方帽唱驪歌

1打2最佳神器！調皮鵝子「1秒把老木當隱形人」　她曬真相甜喊：女神～

每月給50K！她拒絕離婚男包養...遭對方友人嗆：妳條件很好？薪水有5萬？

慶祝弟弟大學成績「快要二一」　台北拉麵名店免費升級肉2倍！

客運駕駛難久任！公路總局砸780萬招新血「每人最高補助67K」

彰化火燒秋行軍蟲防檢局長到場　農民痛批：防疫作太慢了

余天被余祥銓惡整　一開箱嚇到跪在地板痛罵「死小孩」

三重大嬸用餐拒清垃圾遭店員勸 下秒暴走狂扯馬尾摔人又猛巴頭

公布院會影片「韓國瑜在閉目養神」　剪接暗酸韓？蘇：18次都公開非針對

「算了、我的錯」大戳女友抓狂地雷 男友無奈求冷靜...慘遭翻舊帳狂噴

走錯場？林姿妙出席畢業典禮 「跳針闡述政績」台下滿頭問號

虎斑汪雙眼發亮鎖定前方麵包 漏接瞬間完美詮釋「懊悔神情」

小學弟睡翻...他「出借大腿」當枕頭 鮮肉學長暖笑+撥髮驚呆網：超帥

大S走到一半遭潑水　范曉萱緊急衝出保護..超級兇

散步遇寵物豬！二哈激動狂飛撲　掙扎伸腳腳...網歪樓：是培根！

大S被汪小菲1句話惹毛「1週減肥10kg」！　老公出差回家：你生重病

最實質畢業祝福　崑山科大送千萬創就業助學金

中華醫大畢典有創意　熊抱哥、小小兵人偶與師長校園巡禮

常買的豬肉攤沒開！她換一攤「遭老闆娘洗臉」　傻眼反擊網懂了：難怪買別家

嘉藥4千餘名畢生歡唱驪歌　校長以4C能力嘉勉

嘉藥生命勇士逆增上緣　樂頂方帽唱驪歌

1打2最佳神器！調皮鵝子「1秒把老木當隱形人」　她曬真相甜喊：女神～

每月給50K！她拒絕離婚男包養...遭對方友人嗆：妳條件很好？薪水有5萬？

慶祝弟弟大學成績「快要二一」　台北拉麵名店免費升級肉2倍！

客運駕駛難久任！公路總局砸780萬招新血「每人最高補助67K」

彰化火燒秋行軍蟲防檢局長到場　農民痛批：防疫作太慢了

從花蓮挺到雲林　謝龍介場場出席站台韓國瑜：他現在很危險

華南青少棒／莊欽仰首度先發就奪勝　澎湖首參賽闖6強

射箭世錦賽／複合弓女團229比224　力壓美國奪金！

135年來首位女校長！　53歲指揮官接管美國海軍戰爭學院

福斯集團「電動小車3兄弟」到齊！Seat Mii Electric亮相

四葉草談假面閨蜜：我沒朋友！　穩交子閎羞認「嚮往家庭」

快訊／韓國瑜大進場！150名旗手開道　12萬韓粉「眼眶全濕」高喊：總統好

《玩具總動員4》內部文件曝光！「胡迪ＯＯＯ不能說」惹火他

大齡單身更有魅力！姊姊們掌握5要點　提高含「金」量

暴龍奪冠多倫多全城激昂！　Roots也瘋狂祭出「限時7折」

生活熱門新聞

爽炫神級停車位！網秒心動：值2..

黑白雙豹走入歷史　公發鞋換美津..

斗煥坪新訓點名50人還有人沒回..

台科大屏科大擬合校　成立規劃小..

周末晴朗高溫飆30°C！下波鋒..

19歲女大生被色狼摸　爸媽：幹..

月子中心早餐現「趕時間組合」網..

不要辣　清心店長炸物吃一口傻眼

遠距離每次都做　她和金牛男友「..

拍比基尼辣妹...女友「我他X..

她忘帶錢包喊餓！男友身上僅60..

只送公文月領33K　忽然被炒她..

同事狂玩老公腿毛　人妻目睹傻眼

弟半夜站房門死盯　一問嚇傻「我..

更多熱門

相關新聞

又壞又萌的反派角色　熱搜度比胡迪高

《玩具總動員4》從去年釋出首支前導預告後逐漸發酵，帶動網購關鍵字熱搜迅速飆升1.5倍以上成長，隨著電影即將於6/20上映，討論度也跟著升溫，各家品牌爭相推出聯名商品，根據拍賣網站盤點近期的熱搜排行榜發現，人氣最高的不是胡迪、也不是巴斯光年，而是第3集裡面的反派角色「熊抱哥」。

中華醫大董事長交接　黃偉哲祝賀

中華醫大身障獎助學　154人獲獎

《小小兵》推出續集！上映日期公布

卡通明星信用卡高人氣　成把妹神器

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 謝忻不倫阿翔 反送中遊行 林志玲結婚 王令麟 阿羅哈客運 金曲獎 NBA冠軍戰 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

阿翔老婆反擊！「蛇腰美背全露」激美現身

Grace溫柔喊話「最重要的人」整晚沒睡

浩子3年前預言「偷吃要擦嘴」！

阿翔告白喊「最愛」：一天一砲！

獨／阿翔「道歉簡訊曝光」謝忻淪犧牲品

T妹：演藝圈2夫妻「螢幕曬愛私下酒店玩」

阿翔甜喊老婆暱稱…「謝忻也取同一個」！

好市多減肥神品一瓶17元！狂客掃貨

摔角界林志玲超性感　網嗨：拜託摔我！

吳宗憲早知阿翔謝忻偷吃？網翻出「1年前節目爆料」

謝忻「偷偷思念」阿翔哭了：我要跟社會大眾道歉

越南妹尺度超開！ 熱褲三角洲全露

韓國瑜「用熱氣球解決雙北塞車」　李佳芬讚浪漫

楊冪同框雪莉被打趴　網看傻：臉崩了

阿翔老婆發文「勇敢丟棄！」

更多

最夯影音

更多

余天被余祥銓惡整　一開箱嚇到跪在地板痛罵「死小孩」

三重大嬸用餐拒清垃圾遭店員勸 下秒暴走狂扯馬尾摔人又猛巴頭

公布院會影片「韓國瑜在閉目養神」　剪接暗酸韓？蘇：18次都公開非針對

「算了、我的錯」大戳女友抓狂地雷 男友無奈求冷靜...慘遭翻舊帳狂噴

走錯場？林姿妙出席畢業典禮 「跳針闡述政績」台下滿頭問號

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面