老公騙上班…跑去看足球「旁邊有金髮妹」！人妻怒炸報復　結局糗逆轉

▲老公超愛足球，讓人妻不知道該怎辦。（圖／路透社，示意圖，與本文當事人無關）

國際中心／綜合報導

英國一名41歲人妻可恩（Shelly Cohen）與老公保羅（Paul）結婚10年，兩人感情不錯，也有3個小孩，是外人羨煞的美好又溫暖家庭，然而最近她卻指控，她已經厭倦被當作是一名「足球寡婦」了，原因是保羅愛足球勝過她和小孩，而且還騙她假日要工作，卻跟一名金髮辣妹去看足球賽。

根據英國《太陽報》報導，丈夫保羅有次周末跟可恩說必須要工作，沒想到可恩的好友在足球比賽直播上，看到她老公和一位金髮辣妹看球賽，而且還跟金髮妹有些愜意的互動。她一打開電視就看到這樣的畫面，直接氣炸。

「這是他撒謊的事實，我不敢相信……」可恩立即感到憤怒，「這到底是第幾次說謊了？難道每次他說要去工作，都是去看足球賽嗎？」由於老公的舉動，讓她覺得相當羞愧，而且全國民眾都透過直播看到她老公和金髮妹出去，於是她決定要報復。

▲騙老婆要工作，保羅去看足球「旁邊還有金髮辣妹」被抓包。（圖／翻攝自太陽報）

可恩知道老公最愛的東西是足球紀念品，多年來都有珍藏這些歷史悠久的文物，其中最珍貴、年代最久遠的收藏就是1946年切爾西（Chelsea）對艾佛頓（Everton）的比賽，距離現在已經有73年歷史，還有爺爺時代留下來的紀念品，零零總總價值約4.5萬元英鎊（約新台幣178萬），最後卻被可恩在拍賣網站上以5英磅（約新台幣200元）售出。

「他總是把足球放在我們的家庭關係和孩子們前面，還跟另一個女人看比賽，我真的氣瘋了。」可恩把這些足球紀念品全部都賣出去，而這些無價的收藏品也立刻被搶購一空。保羅回家後，發現他的珍藏寶物全部都被賤賣，氣得差點哭暈，一問之下，才知道老婆以為他出軌。

保羅急著解釋，他承認自己撒謊，騙老婆說假日要工作，是因為擔心去看了足球賽後會被碎碎念，但他根本就不認識什麼金髮妹，「那女的只是隨機坐在我的旁邊。」沒想到老婆竟然作出極端的反應，把所有他的珍愛都拿去賤賣了，「那些都是我兒時的記憶欸！我永遠不會原諒她所作的一切。」最後兩人雖然沒有離婚，但關係已經到達了冰點。