與男友分手！她嗑掉一鍋6人份的飯　擔心以後一個人怎麼辦

圖文／鏡週刊

2011年，我跟男友分手，把一鍋6人份的飯全部吃完了，一直吃、一直哭，發現自己怎麼停不下來？

那之後，大概有1年半我無法上班，每一天都很憂鬱，關在家裡不斷地吃，然後更憂鬱，變成惡性循環。唯一出門的動力是去買食物，我會跟店員說我們家要辦活動，所以買很多，買完躲在車上吃，再把垃圾藏在包包，回家偷偷塞在垃圾桶底下。便當我可以吃好幾個，鳳梨酥吃一整盒，吃到胃很撐還是一直塞零食。有時甚至會失去理智，直接拿冷凍地瓜來啃。

媽媽想幫我，會把零食藏在房間，但我很敏感，都知道她藏在哪裡。那種感覺很羞恥，很孤單也很痛苦，好像每天起床只為了吃而活，吃起東西來跟狗沒兩樣，很厭惡自己。我記得我看著鏡子，反覆打自己巴掌，好好一個人為什麼要把自己吃成這樣？

請繼續往下閱讀...

最胖時，我68公斤，根本無法去朋友聚會，因為怕別人說我胖。我試過很多瘋狂的減肥方式，比如連續80天只喝檸檬水加辣椒，連續1個月早上6點就強迫自己去健身房運動到受傷，瘦得很快，但一開始吃就會暴食。身體沒辦法適應這麼快的體重變化，睡覺時胃很撐，手腳都會水腫，晚上盜汗，心裡很恐懼，不知道明天又要胖幾公斤？

看精神科、諮商、去印度靈修、喝符水，我全都試過，都沒有用。爸媽很健康，也很疼我，兩個弟弟也沒有食物成癮症，但我就是很沒有安全感，面對未來怕錢不夠，怕沒有男朋友，以後一個人怎麼辦？我活在恐懼裡，走投無路時，我甚至跟爸媽說我想自殺。

2014年親戚提到FA（食物成癮者康復無名會），我買了它的書，裡面患者的故事根本跟我一模一樣。我參加團體，找到輔導者，他每天撥15分鐘跟我講電話，幫我看今天計畫吃的食物，當我承諾了，就會按照計畫去吃。我每天自己準備食物，早上吃麥片優格加水果，中午吃豆腐和燙青菜、茭白筍，不碰糖跟麵粉，也不吃炸過或加工過的食品。穩定到現在，差不多5年。

我雖然沒有童年創傷，但從小個性比較敏感，高中同學後來告訴我，她當時就覺得我有點憂鬱。食癮是一種身心靈的疾病，這個病沒有真正康復的一天，只能努力過好每一天，現在我會練習感恩，謝謝上蒼讓我有飯吃、有房子住，可以正常工作，也有社交生活，這已經花了我很多力氣。偶爾癮症犯了，就趕快離開現場，打電話給成員聊聊。更想做的，是幫助其他有食癮症的人，接到電話，我會告訴他：「你並不孤單。」

陳小姐，38歲，苗栗縣，行政人員

★《鏡週刊》關心您，再給自己一次機會

自殺諮詢專線：0800-788995（24小時）

生命線：1995

張老師專線：1980



更多鏡週刊報導

【心內話】大雄與我

【心內話】父後第26個月

【心內話】這次換我當天使