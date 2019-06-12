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社會 社會焦點 保障人權

行車糾紛爆衝突！騎士持擴胸棒「砸車又毆頭」　路人看呆

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記者陳玉／台中報導

台中余姓男子11日晚間8點騎車外出運動，途中與諶姓（音同陳）騎士差點發生擦撞，雙方剛好又在霧峰區中正路口停等紅燈，余立即停車找諶理論，未料過程中余情緒激動，拿起機車上健身用的擴胸棒直接往諶左臉、身體毆打，所幸諶尚未脫下安全帽，並未傷及頭部，但諶當下用左手抵擋攻擊，造成左臉、左手臂有輕微擦傷；警方表示，諶事後已對余提告傷害、毀損等罪，余也依法送往台中地檢署偵辦。

▲▼台中霧峰行車糾紛。（圖／翻攝自臉書《霧峰人俱樂部》）

▲余男不滿對方騎車差點擦撞，持擴胸棒「砸車又歐頭」。（圖／翻攝自臉書《霧峰人俱樂部》，下同）

陳姓民眾在臉書《霧峰人俱樂部》貼出影片，可見2名機車騎士站在機車旁理論，左方穿著白色上衣的余男對著深色上衣的諶男理論，未料余越講越激動，拿起棒棍先砸向諶男機車龍頭，隨後更朝諶男左部臉頰毆打，再一腳踢倒諶男機車，但諶不為所動，余再持棍朝諶身上狂毆，諶才出手阻擋，2人就在馬路上扭打，讓一旁路過民眾都看傻了眼。

▲▼台中霧峰行車糾紛。（圖／翻攝自臉書《霧峰人俱樂部》）

▲▼余男踢倒諶男機車（紅圈處），雙方就在馬路上扭打。

▲▼台中霧峰行車糾紛。（圖／翻攝自臉書《霧峰人俱樂部》）

霧峰警分局霧峰所長郭岱陽表示，35歲余男當時騎車要去運動，從台中市區往霧峰方向前進，途中因與20歲諶男差一點就要發生擦撞，雙方剛好又在同路口停等紅燈，余上前向諶理論「這樣騎車很危險、會發生車禍」等語，余一時情緒激動，才持健身用的擴胸棒器材毆打對方。

因霧峰所就在300公尺外，員警獲報後立即到場架開2人，事後諶也對余提告傷害、毀損等罪，警方說明，傷害可依刑法277條「可處5年以下有期徒刑或50萬元以下罰金」、毀損則依刑法352條「可處3年以下有期徒刑或1萬元以下罰金」，余訊後也依法送辦。

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關鍵字：台中,霧峰,歐人,行車糾紛

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