什麼！ 現在最流行的梗圖竟然是…？

消費中心／綜合報導

每個年代都有每個年代的流行梗圖，而且網路語言也不斷推陳出新，其中不同年齡層的流行用語也稍有不同，除了早期的周星馳幹話系列、電影對白系列，到現在年輕人愛用的「傻眼貓咪、無言薯條、黑人問號」等貼圖，都在網路上快速爆紅，成為網路上聊天打屁時最愛用梗圖。不僅如此，網友們的無限想像力和創意更是沒有極限，只能說科技讓人與人之間的距離更近了，也激發出了許多人潛在的幽默人格！隨便一張貼圖加上流行語，或是KUSO惡搞一下，都能讓人笑到流眼淚，並成為和各大社群網站的洗版梗。

▲生活如宮鬥！內心小劇場大爆發～

其中，通訊軟體LINE日前也推出一組動態貼圖，主打「超接地氣」，像是一款饅頭人貼圖「被塑膠」，還引發網友熱議，讓許多人紛紛直呼「真的老了」。除此之外，甚至還看準用戶需求推出真人版梗圖，像是這年頭網友最愛的梗圖王，包括無厘頭爆紅的白癡公主，以及不按牌理出牌的搞笑王HOWHOW等，兩位都成為首發真人版梗圖，透過喜怒哀樂不同豐富表情，加上經典的一句話，就讓網友愛不釋手，穿插聊天「神來一筆」讓人笑到並軌。

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▲真人版梗圖豐富表情又貼切，網友愛不釋手！

其實高手在民間，你我都能成為梗圖王，而且真人版梗圖不但可以自己做，還能拿萬元獎金喔！創意不斷的LINE貼文串今年也特別舉辦「校園金梗獎」，每個被沈重課業耽誤的梗王跟梗后們，終於有機會讓創意發光發熱了！只要在6/10～6/24的活動期間，上傳你的一張經典表情照片，且皆須＃（校名）大學金有梗，就有可能成為「2019最強梗王」！而且最後還將選出按讚數最高前四名得獎者，可贏得萬元獎金喔！機會難得，不要讓你的同學才華被埋沒，一起挑戰參加，發揮無限創意還能拿獎金，機會這麼難得趕快手刀參加吧！

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