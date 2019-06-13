台北市將有職棒隊？柯文哲組專案小組　力邀味全龍進駐天母

記者陳家祥／台北報導

味全龍確定將要回鍋中華職棒，外界關注未來主場落腳何處。台北市長柯文哲13日在總質詢時表示，將組成專案小組，由副市長蔡炳坤當召集人，力邀味全龍落腳天母棒球場。體育局長李再立透露，已有和味全龍高層碰面，對方也表達有意承接天母棒球場經營權，但天母球場平日不能打球，已和當地里長溝通，盼望未來開放更多時段；李強調，市府絕對歡迎味全龍來台北市。

議員陳建銘13日總質詢時提到，市長柯文哲有意申辦亞運，但北市的運動產業毫無進展，接著並問到天母棒球場，指桃園球場熱熱鬧鬧，因為他OT出去，桃園球場不會被綁住、可以自由發揮，用運動主題發展產業帶動區域繁榮。

「本來要來台北的富邦，我們是股東的富邦悍將，跑去新莊球場。」陳建銘說，一次一次機會的流失，市長去開球承諾要花8000萬修繕天棒，這錢坑永遠填不滿，從當初民國88年設立，將近3億，到世大運又花了1.2億，現在又開了張8000萬支票，永遠填不滿，但是天母一樣沒落，棒球運動一樣無法興起。

陳建銘還說，大巨蛋還看不到影子，現在味全放出風聲希望找天母當主場，「如果變成weekend的主場，平常做社區棒球發展，假日作為職棒發展區域，把球場OT給球團，讓地區經濟從體育產業發展，帶動經濟繁榮。」

陳建銘直言，天母棒球場這5、6年收不到1千萬，一點幫助都沒有，如果OT了帶動整個區域，像是小巨蛋，他不只辦活動，底下經濟活動也帶動經濟繁榮，「同樣的，為什麼度能採取更開放的思維改變台灣的產業？」

對此，柯文哲說，OT要看條件，而且天母長期發展不好是禮拜一到禮拜五不能打球，有限制時間；隨後柯指示體育局，跟有意願廠商開始談。體育局長李再立說，體育局確實有跟味全龍接觸過，目前正在討論中，但台北市身為首都，必須考慮整體發展，細節可以再談。

對於李再立的回答，陳建銘不太滿意，「等你們談完人家都跑光了」，上介質詢就提過富邦悍將，結果就被新北市弄走了。陳建銘也說，柯文哲過去在明尼蘇達念書，當地就有Twins，每個球隊都有自己的球場，帶動區域的繁榮、市民也有光榮感。隨後柯文哲承諾，並指示蔡副市長當召集人處理。

李再立受訪時說，天母棒球場現在禮拜五、六、日3天，可以夜間開燈比賽到10點，其他日夜間不能開燈比賽，「上個月有跟里長座談，初步同意連假前一天」。李說，這禮拜一味全主動來洽談，表達希望主場在台北市、可以OT給他們，詳細場地問題要再進一步談。

但李再立也提到，新莊、桃園的球場都給職棒認養，業餘棒球發展會受到影響，若要OT給味全的話，要爭取更多公益時段，讓業餘棒球可使用，業餘也要考慮練球空間，會再約時間再談。



▲中華職棒天母首戰邀請台北市長柯文哲開球。（圖／記者李毓康攝）