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拿台灣主權、民主做政治交換籌碼　蔡英文：只要我在就不會得逞

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▲▼總統蔡英文於總統府敞廳針對香港議題發表談話。（圖／記者李毓康攝）

▲總統蔡英文於總統府敞廳針對香港議題發表談話。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者陶本和／台北報導

民進黨總統初選民調結果13日出爐，總統蔡英文以8.2%的差距擊退前行政院長賴清德，下午她在總統府舉行記者會，回應香港政府推動修訂逃犯條例掀起反對聲浪時強調，任何要破壞台灣的主權與民主或者拿去做政治交換的籌碼，「只要蔡英文在，就不會得逞」。

在民進黨確定由蔡英文在黨內初選勝出後，將由她繼續爭取2020總統大選連任，隨後她也在總統府舉行記者會；不過她是針對香港政府推動修訂逃犯條例掀起反對聲浪發表談話。

蔡英文表示，香港的民主抗爭事件，引起全球高度關注，尤其看到香港警方以催淚瓦斯、橡膠子彈對待民眾，讓人感到震驚不忍；她認為，香港人民有權利追求民主自由，更有更權利選擇自己的生活方式制度，台灣做為亞洲的民主堡壘，會永遠支持這樣的普世價值。

蔡英文表示，逃犯條例有侵害人權的疑慮，希望港府認真看待這些抗爭訴求，與人民對話溝通，不應倉促強行通過這個法案，逃犯條例同時也侵犯中華民國的主權，「我們不會接受，也拒絕以修法為前提的個案的移交」。

蔡英文認為，台灣人民最深的感受就是一國兩制不可行，尤其對民主化的台灣，一國兩制不可能被接受，香港的抗爭，讓台灣人民更加珍惜現有民主制度與生活方式；她認為，總統最重要的責任是守護台灣的民主與主權，讓世世代代台灣人都有對自己未來的選擇權，任何要破壞台灣的主權與民主或者拿去做政治交換的籌碼，「只要蔡英文在，就不會得逞」。

▲▼總統蔡英文於總統府敞廳針對香港議題發表談話。（圖／記者李毓康攝）

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關鍵字：蔡英文,民進黨,總統,2020總統,2020總統大選

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