「民調全輸」川普連任有麻煩！　對上6名民主黨人都落後

▲川普目前民調比其他6名民主黨人都還低。（圖／路透社）



國際中心／綜合報導

川普連任可能遇到大麻煩！最新數據顯示，他和其他6名參選總統的民主黨對手相比竟然「民調全輸」，其中最慘的是落後前副總統拜登（Joe Biden）13個百分點，也就是40比上53。雖然從這場民調來看，拜登表現的相當優秀，但其實他從4月開始，領先其他黨內初選參選人的幅度就漸漸縮小。

據Vox報導，美國昆尼皮克大學（Quinnipiac University）在11日公布了最新民調，川普以40比53輸給拜登，42比51輸給佛蒙特州參議員桑德斯（Bernie Sanders），41比49輸給加州女參議員賀錦麗（Kamala Harris），42比49輸給麻薩諸塞州女參議員華倫（Elizabeth Warren），42比47輸給印第安納州的同志市長巴提吉格（Pete Buttigieg），以及42比47輸給新澤西州參議員布克（Cory Booker）。

▲拜登先前在造勢大會表示，自己出來競選就是為了打敗川普。（圖／達志影像／美聯社）



6場一對一的民調對決中，共和黨的川普全部落後，只有40%至42%的民眾支持川普連任，更多的人則表示想投給民主黨人。報導指出，這並不代表川普在2020年的總統大選一定會落敗，因為公眾輿論改變的非常快速，這項民調能看出的只是近期狀況，對於明年的選舉做出結論還太早。

雖然美國民主黨在2019年的特別選舉中表現的很不錯，但和2017年與2018年相比，其實支持度退步很多，因為他們在2017年的特別選舉裡凝聚了基層選民的力量，對川普造成極大威脅，但選民的這股熱度到了2019年已經漸漸退燒。

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