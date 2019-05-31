女力崛起成就不凡　信義房屋女性同仁近4成

圖、文／信義房屋提供

從事房仲業者多數為男性，信義房屋的女性同仁這幾年卻逐步成長至將近四成，顯示近年房仲專業經理人女力崛起。人稱房產天后的信義房屋陳明玉，就是女力最佳代表，在信義服務的20多年中，不只連續11年成為信義房屋Top 1，屢創紀錄，更於2018年成為信義房屋首位也是唯一的不動產首席顧問，說明現今職場女性不只願意投入這個男性居多的房仲產業挑戰自我，甚至往往表現得比男性更好，在房仲產業中嶄露頭角。

信義房屋近日推出一支招募影片，內容描述女性同仁突破業務刻板印象、挑戰自我，在網路上引發熱議，根據內部統計，近年信義房屋女性員工及女性主管比例逐年成長，近幾年新進女性同仁奪得新秀獎的比例從2015年的20%成長至目前的29%，女性主管比例更從13.95%成長至17.77%，代表女性在房仲業務表現上不亞於男性之外，信義房屋更是提供女性同仁平等的升遷管道，讓女力成功無阻礙。

信義房屋中正、大安區主管陳昱曉在台北市精華地段帶領近百人的業務團隊，她過去擔任業務工作時，透過了解自身的優缺點調整服務策略，以深度經營的方式感動客戶，因而造就佳績。陳昱曉觀察到女生擔任業務具備的優勢即是親近度高，容易獲得客戶信賴，也鼓勵每位想嘗試房仲業務工作的女生夥伴，因為房仲業務的工作屬性會接觸各式不同的客戶，要從工作上鍛鍊自己快速成熟、超齡思考，不斷的提升視野，就會遇見更好的自己、達成自己的目標，進而感動客戶。

信義房屋人力資源部主管張旭表示，作為產業龍頭，公司重視永續發展絕不挖角，自行培育人才及提升服務品質。2019年領先房仲業界推動彈性福利「信福幣」制度，配合實施多年的新人30天工作鑑賞期，以及第二胎12萬元的生育補助，多項創新人才制度目的就是要翻轉勞雇關係、讓員工樂在工作，熱愛生活。今年更榮獲全球企業社會責任獎「最佳職場實踐獎」、「賦權女性獎」，顯示信義房屋擁有國際級的女性職場環境，讓女性在職場可以無後顧之憂大展拳腳。