剛出生就凍死！冰凍3萬年40公分「幼獅乾屍」保存完整就像活著

國際中心/綜合報導

科學家去年在西伯利亞的永久凍土層發現「幼獅遺骸」,令人驚訝的是,遺體狀況保存相當良好,一根根毛流也都清晰可見,蜷縮成一團的幼獅看起來像是睡著的孩子,很難相信牠在3萬年前就已經死亡。據了解,位在寒帶地區的西伯利亞長年處於低溫,所以這頭幼獅才會在死後被「冷凍」成乾屍。

據《西伯利亞時報》報導,東京慈惠會醫科大學和俄羅斯科學院的專家合作,於2018年7月飛往西伯利亞探勘,在東北部發現這頭800公克重的小獅子,身長大約40公分,看起來相當幼小脆弱,當時科學家便將牠取名叫「斯巴達克(Spartak)」。

Ancient cave lions ‘had spots’, believe scientists, after analysing cub Spartak, preserved in permafrost.

Infant lost its mother but 43,500 years later gives remarkable evidence that cavemen in prehistoric Europe were RIGHT to draw the species with spots.https://t.co/O2VFf6fJzI pic.twitter.com/ToujfGNerX