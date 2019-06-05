剛出生就凍死！冰凍3萬年40公分「幼獅乾屍」保存完整就像活著

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科學家去年在西伯利亞的永久凍土層發現「幼獅遺骸」，令人驚訝的是，遺體狀況保存相當良好，一根根毛流也都清晰可見，蜷縮成一團的幼獅看起來像是睡著的孩子，很難相信牠在3萬年前就已經死亡。據了解，位在寒帶地區的西伯利亞長年處於低溫，所以這頭幼獅才會在死後被「冷凍」成乾屍。

據《西伯利亞時報》報導，東京慈惠會醫科大學和俄羅斯科學院的專家合作，於2018年7月飛往西伯利亞探勘，在東北部發現這頭800公克重的小獅子，身長大約40公分，看起來相當幼小脆弱，當時科學家便將牠取名叫「斯巴達克（Spartak）」。

Ancient cave lions ‘had spots’, believe scientists, after analysing cub Spartak, preserved in permafrost.

Infant lost its mother but 43,500 years later gives remarkable evidence that cavemen in prehistoric Europe were RIGHT to draw the species with spots.https://t.co/O2VFf6fJzI pic.twitter.com/ToujfGNerX — The Siberian Times (@siberian_times) 2018年10月31日

科學家推測斯巴達克存活的年代為3萬年前冰河時期，但毛髮和牙齒完全沒因為時間流逝而腐敗，團隊中的鈴木直樹教授運用X光電腦斷層掃描發現，「肌肉、內臟、骨骼、腦部都保存的很良好，可以用來研究當時獅子的運動能力和生態」。解剖斯遺體後還得知，斯巴達克胃部沒有任何殘留物，可能是剛出生沒多久，都還來不及進食，就失去媽媽的保護而被凍死。

此外，距離斯巴達克15公尺處還有一頭胖呼呼的幼獅遺骸，科學家把牠命名為「鮑里斯（Boris）」，外型比較大隻，生存的時間可能比斯巴達克多幾天，但遺體狀態並沒有非常好，尾部已經不見。此外，該團隊2015年到2017年已經發現了3頭幼獅，斯巴達克、鮑里斯是第4和第5頭。

由於斯巴達克的遺體狀態完好，科學家能清楚看見牠身上帶有斑點花色，俄羅斯科學院動物博物館館長帝霍諾夫（Alexei Tikhonov）指出，「古代洞穴的壁畫中，都會把獅子加上斑點，現在可以證實古人畫的是真的。」不過，鮑里斯身上並沒有斑點，科學家認為牠們可能是2頭不同品種的獅子。