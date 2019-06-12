生活不順要「辟邪」！她要求女兒陪睡前夫　場外加碼18大漢圍觀

▲深圳一名離婚母親生活不順認為自己女兒是狐狸精，要求作法驅鬼。（圖／翻攝自《第一現場》）

大陸中心／綜合報導

廣東深圳一名離婚母親因生活不順，竟然認為17歲親生女兒是「狐狸精」，找了算命大師作法，要求前夫和女兒同床，還要18位大漢圍觀，遭拒後便散播前夫和女兒兩人亂倫。她近日還不死心，要把女兒送去越南，永遠都不讓女兒回來。

深圳的蒙姓男子和木姓前妻此前生了4名子女。兩人離婚後，蒙男撫養3個孩子，前妻撫養最小的女兒。很久沒有和蒙男聯繫的前妻近日突然找到他，說他們兩人的女兒是「狐狸精」！

原來，自從二人離婚後，木女的日子就過得不太順利，開的店關門了，還被人騙了錢，求助於算命大師。「大師」竟表示，「她之所以命運不濟，是因為女兒是狐狸精！」

雖然是自己的親骨肉，但木女竟然信以為真，還要求前夫配合「作法」驅鬼。蒙男聽完「作法」過程超氣憤立馬拒絕，「這個作法就是18個大漢繞一圈，還要我和女兒同睡一張床十幾分鐘，我怎麼可能同意。」

然而遭到拒絕的木女並不甘心，最近總是上門鬧事，並提出另外一個更奇葩的方案，「把女兒送到越南，永遠不能回來」。對於前妻提出的這種方案，蒙男更是無法接受。沒想到木女居然開始散佈一些謠言稱，「父女二人亂倫」，還打電話到女兒學校。

▲深圳一離婚母親生活不順認為自己女兒是狐狸精，要求作法驅鬼。（圖／翻攝自《第一現場》）

作出種種離譜荒唐的事情後，木女又向蒙男妥協，「她（女兒）不走，我躲得遠遠的總行了吧，但是你得給我4萬元人民幣（約新台幣18萬）做為經濟補償，不照做的話會害死兩個兒子」。

對於母親種種言行，17歲的女兒表示失望之極。網友暴怒表示，「建議這位母親去韓國整整腦子」、「大師說啥你都信，你不破產誰破產」、「建議這位母親自己前往越南賺錢」、「別找大師了，找個醫生吧」。