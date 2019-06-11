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越南民團跨國告台塑　控鋼鐵廠汙染海岸！求償1.4億元

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▲▼JFFV及律師團等近名越南受害家屬，跨國赴台北地方法院向台塑提告求償1.4億多元海洋汙染受害補償。（圖／記者劉昌松攝）

▲JFFV及律師團等近百人，赴台北地方法院向台塑提告求償1.4億多元海洋汙染受害補償。（圖／記者劉昌松攝，下同）

記者劉昌松、楊佩琪／台北報導

越南台塑受害者正義會(JFFV)多位成員，上午在律師陪同下，赴台北地方法院對台塑提告求償1.4億多元。適逢台塑股東會將在下午2點登場，因此提告部分備受關注。JFFV表示，台塑越南和靖鋼鐵廠於2016年4月初發生海洋汙染案，導致當地居民生計及生活環境嚴重受到影響，此次原告共7875位，提告對象包括台塑鋼鐵廠24位股東及董事。

JFFV表示，台塑集團於越南河靜省永安經濟園區的越南河靜鋼鐵廠，於2016年4月初發生嚴重海洋汙染事件，造成越南中部沿海省份海洋生態破壞，以及當地捕魚、製鹽、相關產業嚴重經濟損失。雖然台塑集團已對外承認，並支付越南政府5億美金補償金，但始終沒有正式面對、調查並賠償當地居民，因汙染所造成的實際損失。因此JFFV、越南天主教崑嵩教區退休主教與受害家屬，委請台灣律師，正式在台灣提起跨國訴訟。

退休黃姓主教表示，依據越南政府自然資源暨環境部長提交國會的報告，指出台塑越鋼共有53處違規行為，最嚴重的就是擅自將較新進且環保的「乾式淬火系統」，更換為較落後的「濕式淬火系統」。而因違規行為，導致直接受汙染影響的共有17682艘漁船及40966人，間接受影響的約有17萬6285人，不過實際數字恐不只這些。

▲▼JFFV及律師團等近名越南受害家屬，跨國赴台北地方法院向台塑提告求償1.4億多元海洋汙染受害補償。（圖／記者劉昌松攝）

而台塑與越南政府協商的5億美金，並沒有任何實際依據，理賠過程草率，台塑並未向居民協調賠償，雖然越南政府有給予部分受害者每人2萬元新台幣，但還有更多居民因長期無法工作，損失無法完全填補。且自汙染事件發生後，台塑並未有具體消毒或恢復海洋環境的行動，台塑越鋼廠仍持續汙染環境。

至於跨海盜台灣提告，JFFV表示，若在越南提起訴訟，越南政府的特定立場，並無法保障原告的人身安全，另外，多數被告都是台灣人，或是登記在台灣的公司，法院在蒐集證據上較方便。

對於民團的提告，台塑上午發出聲明，強調該案目前已由越南官方調查後，由台塑鋼廠於2016年8月，支付5億美金，作為中部4省漁民損失的補償，也在越南政府要求下，統籌辦理發放作業。目前廢水排放量在越南政府資源環境不、駐廠檢查團監督下，皆以自動監測系統24小時連線即時監控。河靜鋼鐵公司自正式投產2年多來，所有廢水及廢棄排放值，均符合越南政府法官排放標準。

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關鍵字：台塑,越南,鋼鐵廠,汙染,海洋,家屬,居民,補償,政府,賠償

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