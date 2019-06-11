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嫌隔壁女醫生家冷氣像飛機引擎　華裔夫妻一年報警超過100次

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國際中心／綜合報導

澳洲雪梨卡靈福德區（Carlingford）一對華裔夫妻，認為女鄰居納扎蘭家的冷氣壓縮機太吵，聽起來就像是飛機引擎加上垃圾車的聲音，過去一年內就報警超過100次。不過，當地相關單位前往現場測量，發現納扎蘭家的冷氣噪音並未超標，讓整個結果大逆轉。

冷氣,空調,夏天,夏日節能（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲黃姓夫婦覺得鄰居家的冷氣很吵。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso，與本案無關）

根據《每日電訊報》（The Daily Telegraph）報導，華裔的黃姓丈夫（Neil Huang）與妻子指控，鄰居家的分離式冷氣壓縮機剛好安裝在兩棟房子之間的通道，距離寢室不到4公尺，每次一開啟就會發出很吵的運作聲，聽起來就像是飛機引擎加上垃圾車的聲音，讓他們和3名孩子很困擾，為了健康著想，目前只得先到朋友家借地方睡覺。

黃姓夫婦從2017年8月開始向當地的政府單位投訴，光是過去一年內就報警超過100次，無奈問題一直沒有解決。不過，身為醫生的納扎蘭（Fatemeh Nazaran）認為，使用冷氣是她的權利之一，雙方為了這件事吵了整整2年，有一次警察在凌晨3時30分前來敲門，說有人通報她是毒販，「我是一名醫生，聲譽就是我的一切，但是他們正在破壞我的聲譽。」

▲▼房間,床,睡覺,休息,開房間。（圖／pixabay）

▲黃姓夫婦指稱，冷氣的壓縮機距離他們的臥室只有4公尺。（示意圖／取自免費圖庫pixabay，與本案無關）

當地相關單位曾兩度前往現場測量，發現納扎蘭的冷氣噪音並未超標，但黃姓夫妻認為測量結果有誤，應該要進到臥室裡測量；接著，工作人員詢問是否能進到屋內，沒想到卻被拒絕。

如今，政府方面認為，他們已經為這件事提供了合理的服務，納扎蘭也沒有違法，所以不會再採取進一步的動作。這場冷氣之戰究竟要如何落幕，恐怕只能讓當事人雙方自行協調了。

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關鍵字：澳洲,冷氣,紐澳要聞

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