無照屁孩「偷騎車出門」撞傷人！　媽「忘記藏鑰匙」崩潰：到底該怎麼教？

▲未成年的兒子偷偷騎車出去，讓原PO相當頭痛。（圖／示意圖，無關本案／pixabay）

地方中心／綜合報導

孩子這樣真的是會讓家長非常頭疼，一名網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，兒子趁她上班時，偷騎她的摩托車出去，還跟人家發生車禍，怎麼講也講不聽，讓她覺得非常無奈，也不知道要如何是好。

原PO表示，「會被兒子氣瘋掉，不知誰教他騎摩托車，趁我上班偷騎摩托車出去，結果跟人發生車禍」原PO也無奈表示，「我今天要上班之前忘記把鑰匙藏起來而已，馬上出事，跟他說了未成年不要偷偷騎大人的機車出去，講不聽，還好對方只是擦傷比較嚴重... 」。

兒子的誇張行徑，讓原PO感到相當無助，「不知道要怎麼教育現在的小孩完全講不聽，我覺得我現在要發瘋發狂的狀態了！」對此，網友們看後紛紛留言表示，「可以跟他說要騎請自己賺錢買，而且車也要自己養，出事了請自己負責，不然就不要騎了」、「媽媽辛苦了」、「我十幾歲時也偷偷騎過我爸的摩托車，出過蠻嚴重的車禍，差點連小命都沒有了...我爸媽沒有打罵，反而讓我很內疚，自那以後就不敢了」。

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