馬印航空8/1起停飛「台北-新千歲」　網傻眼：這種理由第一次見

▲馬印航空宣布停飛台北-新千歲航線。（圖／取自馬印航空粉絲專頁）

記者賴文萱／台北報導

來自馬來西亞的馬印航空10日發出公告宣布，因北海道新千歲機場供飛機加油不足，公司加油合約只到2019年7月底，因此自2019年8月1日起，取消飛航台北-札幌新千歲機航線。馬印航空表示，仍會再與油公司協調長期供油合約，待取得長期合約後，將會再另行公佈復航時間。

馬印航空今年3月起才剛開航台北-札幌新千歲航線，每周三班，但今發出公告宣布，因新千歲機場供飛機加油不足因素，自2019年8月1日起，無限期停飛台北-札幌新千歲航班。馬印航空指出，已訂票的乘客需儘速聯絡馬印航空客服，02-8770-5008處理退款事宜，機票未使用將全額退款，不收取任何退票手續費。

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▲馬印航空發出公告，自8/1起停飛台北-新千歲航線。（圖／翻攝自台灣廉價航空福利社FB粉絲專頁）

停飛消息一出，不少網友紛紛留言，「要停飛什麼理由都有⋯」、「這個停飛理由，還是第一次看到耶」、「應該是虧損連連啦，收攤是意料之中的事」、「官方沒有通知⋯還要透過第三方得知消息，然後客服一直忙線⋯」、「還好當初沒有因票價便宜而訂購⋯」、「訂好八月回程機票了，喔不」、「剛開的航線耶」。

馬印航空創立於2012年，屬於全服務型的傳統航空公司，票價包括託運行李、機上餐、機上娛樂系統，同時又提供類似廉價航空的票價，深受不少小資族喜愛。